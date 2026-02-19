Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim

Konya'nın Toroslar üzerine kurulu 7 bin nüfuslu Taşkent ilçesinde belediye ekipleri, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlıların evine sıcak yemek servisi yapıyor. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan stratejik konumuyla dikkat çeken ilçede sosyal belediyecilik çalışmaları öne çıkıyor.

Konya'ya 110 kilometre mesafedeki Taşkent ilçesi; sarp kayaları, derin vadileri ve gürleyen pınarlarıyla sakin bir yaşam sunuyor. Nüfusun büyük bölümünü orta ve üzeri yaş grubundaki vatandaşlar oluştururken ilçede Selçuk Üniversitesi'ne bağlı bir yüksekokul ve öğrenci yurdu da bulunuyor. Bahçe tarımı ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ilçe halkı, yüksek rakımlı bölgede huzurlu bir yaşam sürdürüyor.

"İÇ ANADOLU'NUN AKDENİZ'E AÇILAN ÜÇÜNCÜ KAPISIYIZ"

Taşkent Belediye Başkanı Mehmet Acar, ilçenin İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan önemli bir geçiş noktası olduğunu belirterek, "Seydişehir ve Beyşehir'den sonra Akdeniz'e açılan önemli bir geçiş noktasıyız. Bulunduğumuz yerden Alanya'ya 100 kilometre mesafedeyiz. Hatta Alanya bize, Konya merkezden daha yakın" dedi.

Acar, ilçe nüfusunun 7 bin civarında olduğunu, yaz aylarında il dışından gelen Taşkentlilerle hareketliliğin arttığını ifade etti. İlçedeki huzur ortamına da dikkat çeken Acar, "İlçemizde fazla adli olay olmuyor. Yaralama, birbirine husumet gibi asayiş olayları da fazla yaşanmıyor. Belki ufak tefek arazi davası olabilir. Bunun dışında ilçemizde fazla adli vaka olmamaktadır" diye konuştu.

GÜNLÜK 450 KİŞİYE İKİ ÖĞÜN YEMEK

Görevde üçüncü yılını geride bıraktığını belirten Acar, sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunmaya çalıştıklarını söyledi. İlçedeki nüfusun yüzde 70'inin 60 yaşın üzerinde olduğunu aktaran Acar, 15 mahallede yaptıkları incelemelerin ardından aşevi kurduklarını dile getirdi.

"Bölgemizdeki halkın yüzde 70'i 60 yaşın üzerinde. Fakirlikten değil ama ihtiyaç sahibi 80-90 yaşında vatandaşlarımız var. İhtiyarına bakmayan millet zirveye çıkamaz. Hemen bir aşevini kurduk. Parası vardır ama kalkıp yapamayacak yaşlı insanlara hizmet veriyoruz. Ekonomi yönüne bakmıyoruz" diyen Acar, günlük 450 kişiye iki öğün sıcak yemek ulaştırdıklarını belirtti.

Belediye ekiplerinin yemekleri vatandaşların evine kadar götürdüğünü söyleyen Acar, "Vatandaşımızın evine varıyor, sofrasını seriyor ve yemeğini ikram ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TURİZM HEDEFLERİ DE GÜNDEMDE

Taşkent Belediyesi'nin turizm alanında da projeleri olduğunu aktaran Acar, belediye binasının önünden Kıble Kayası'na uzanacak bir teleferik hattı planladıklarını söyledi. Acar, "Bölgede Gençlik ve Spor Bakanlığına ait kamp alanı da var. Buraya bir teleferik yapılırsa Taşkent ciddi anlamda turizm çeker" dedi.

Acar, Taşkent'i hem sosyal projeler hem de turizm yatırımlarıyla büyütmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.