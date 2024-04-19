Tokat depreminde yıkım var mı? Tokat depreminde ölü, yaralı var mı?

Tokat depreminde yıkım var mı? Sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Gece saatlerinde de 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği ilçede bu kez saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5,99 kilometre derinliğinde oluştu. Peki, Tokat depreminde yıkım var mı? Tokat depreminde ölü, yaralı var mı?

TOKAT DEPREMİNDE YIKIM VAR MI?

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Çankırı, Kırşehir, Amasya, Samsun ve Kayseri'de de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, can kaybı ve yaralanma olmadığını ifade etti. Az sayıda binada hasar olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Herhangi bir yıkıntı ve çöküntü ihbarında bulunan olmadı." dedi. Öte yandan Tokat'ta eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

3 ilçenin etkilendiği söyleyen Yerlikaya, az sahada binanın hasar gördüğünü belirtti. Yerlikaya, "Herhangi bir yıkıntı ve çöküntü ihbarında bulunan olmadı" dedi. Buna göre Tokat depreminde yıkım bulunmamaktadır.