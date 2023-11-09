TBB'nin yürüyüşüne CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den destek: Tüm Ankaralıları davet ediyorum

Yargıtay'ın Can Atalay davasına ilişkin Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili verdiği karar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni bir hamle geldi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği "Hukukun Üstünlüğü" yürüyüşüne, milletvekillerimizle birlikte katılıp destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, TİP Milletvekili Can Atalay davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkındaki hamlesine ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni bir açıklama geldi. Özel yaptığı açıklamada, Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği "Hukukun Üstünlüğü" yürüyüşüne, CHP milletvekilleriyle birlikte katılacağını ifade etti.

"TÜM ANKARALILARI YÜRÜYÜŞE DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUM"

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Özel, "Yarın Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği "Hukukun Üstünlüğü" yürüyüşüne, milletvekillerimizle birlikte katılıp destek vereceğiz. Bu, anasayal düzene karşı kalkışma girişimine tepkisini göstermek isteyen tüm Ankaralıları yürüyüşe destek vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

TBB YÜRÜYÜŞ YAPACAK

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararının ardından, yarın Ankara'da "Hukukun Üstünlüğü" yürüyüşü düzenleyecek. TBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasal düzeni açıkça ihlal eden kararı karşısında hukuk devletine sahip çıkıyor; tüm meslektaşlarımızı basın açıklamasına ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndan Yargıtay'a yapacağımız "Hukukun Üstünlüğü" yürüyüşünde buluşmaya davet ediyoruz." denildi.

YARGITAY'DAN AYM HAMLESİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye tarihinde bir ilke imza attı. Gezi Davası'nda tutuklandıktan sonra TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlali olduğunu belirtip tahliye edilmesi yönünde karar veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay'ın Gezi Parkı davası kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. Sanık Atalay, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilmiş, bunun üzerine avukatları "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvuru yapmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise talebin reddine hükmetmişti.

TİP Milletvekili Can Atalay

YARGITAY 18 YIL HAPİS CEZASINI ONAMIŞTI

Bunun üzerine Atalay'ın avukatları milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

14 ÜYEDEN 5'İ KARARA MUHALİF KALMIŞTI

Anayasa Mahkemesi ise 25 Ekim'de Can Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla hükmetmişti. Dosyayı inceleyen 14 üyeden 5'i bu karara muhalif kalmış, Atalay'ın haklarının ihlal edilmediğine kanaat getirmişti.

DOSYA YARGITAY'A İLETİLMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, yeniden yargılama ve tahliye için kararını İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Mahkeme ise ihlal kararının, yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletmişti.