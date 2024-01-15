Super Umre

Hayatın yoğun temposu içinde bulunan iş insanları için müjdeli haber: Artık hafta sonu hızlı ve pratik bir şekilde umre yapmak çok kolay! Salam Booking'in öncü hizmeti ile iş insanları, hafta sonlarını umre yaparak manevi bir yenilenme ile geçirebilecekler.

Suudi Arabistan'ın 2023'te Türkiye'ye açtığı online vize başvuru imkanı ve Salam Booking'in sunduğu hızlı ve güvenilir hizmet ile artık uzun başvuru süreçleri ile uğraşmak tarih oluyor.

Salam Booking Jet umre fırsatı, iş dünyasının yoğun temposu içinde manevi bir mola arayanlar için kusursuz bir seçenek sunuyor. Cuma sabah yola çıkarak Cuma namazını Kabe'de kılıyor Cumartesi Haramain Treni ile Medine'de Rasulullah'ı (SAV) ziyaret ediyor ve Pazar Akşamı evinize dönüyorsunuz. Artık haftaya bu maneviyatla başlayabilirsiniz.

Salam Booking, seyahatlerinizde hızlı ve pratik çözümler sunarak, seyahat severleri güvenilir, huzurlu yolculuklara davet ediyor.

Dünya genelindeki Müslümanlara en güzel muhafazakar tatilleri yaşatan, seyahatin insanın ruhunu zenginleştirici ve keyif verici bir deneyim olması gerektiğine inanan online seyahat platformu Salam Booking, tüm Müslümanlara inançlarından uzaklaşmadan tatil yapabilecekleri olanaklar sunuyor.

Salam Booking, iş insanlarına ve ailelere yönelik özel hizmetleriyle, tatilleri, manevi yolculukları daha erişilebilir ve keyifli hale getiriyor. Hayatın yoğun temposundan uzaklaşmak için tatiller, kültür turları, hac ve umre ziyaretleri planlamak isteyen herkesi Salam Booking'in ayrıcalıklı dünyasına davet ediyoruz. Maneviyatınızı güçlendirmek ve unutulmaz bir umre deneyimi yaşamak için Salam Booking yanınızda!

Salam Booking, "HABERLER5" indirim koduyla muhafazakâr turlarında haberler.com takipçilerine %5 özel indirim sunuyor.

2024 Umre Vize Süreci: Hızlı ve Kolay!

Suudi Arabistan'ın Umre için yeni vize düzenlemeleri, Salam Booking'in öncülüğünde hızlı ve pratik bir hal aldı. Önceki vize başvuru süreçlerindeki uzun belge işlemleri ve bekleme süreleri ortadan kalktı. Artık online vize başvurusu yaparak, 20 dakika içinde vize almak mümkün. Hac ve Umre Bakanlığı, Suudi Arabistan ziyareti için seyahat uygunluğunu önceden belirleyen bir elektronik vize başvurusunu tamamlamanın yeterli olduğunu belirtiyor.

Suudi Arabistan'ın Umre için Kadınlarla İlgili Yeni Düzenlemeleri

Umre için vize sürecinde kadınlar için getirilen yeni düzenlemeler, umre yapmak isteyen kadınların daha bağımsız bir şekilde seyahat etmelerine olanak tanıyor. Mahrem ihtiyacı ortadan kalktı ve kadınlar artık Umre vizesi almak için mahremleriyle seyahat etme zorunluluğundan kurtuldular.

Salam Booking'in web sitesinde yer alan özel blog yazılarında umreye gidecekler için detaylı bilgilere ulaşmak mümkün. İş insanları, bu hizmet sayesinde umre sürecini planlama ve gerçekleştirme konusunda eksiksiz bir bilgiye sahip olacaklar.

Dünya'daki İlk Muhafazakar Tur Pazaryeri: Salam Booking

Tatil planlayan insanların beklentileri çeşitlenerek artarken online rezervasyon ile turizm sektörü de bu değişime ayak uyduruyor. Muhafazakar tatil anlayışını benimseyen SalamBooking, dünyadaki ilk muhafazakar tur Pazaryeri olarak pazarda önemli bir boşluğu dolduruyor. Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde İslami hassasiyetlere uygun seyahat hizmetleriyle dikkat çeken SalamBooking, muhafazakar turları tek bir çatı altında birleştirerek müslümanlar için özel tatil deneyimleri sunmayı amaçlıyor.

Dünya genelindeki Müslümanlar, tatillerini geçirirken İslami değerlerinden ödün vermek istemiyorlar. Namaz hassasiyeti ve helal yemek seçenekleri, bu turların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Salam Booking hizmetleri ile seyahat severlere, namaz kılınabilecek alanlar sağlanırken, özel zaman ayarlamaları da yapılarak ibadetlerin aksatılmasının önüne geçiliyor. Aynı zamanda, helal yemek opsiyonuyla Müslümanlar için önemli bir detayı da gözetiliyor.

Son olarak, Haberler.com okuyucularına özel bir indirim haberi: Salam Booking, "HABERLER5" indirim koduyla muhafazakâr turlarında haberler.com takipçilerine %5 özel indirim sunuyor. İran, Dubai, Mısır, Fas ve Umre gibi benzersiz seyahat deneyimlerini uygun fiyatlarla yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen salambooking.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.