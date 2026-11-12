Sergen Yalçın'ın ilk maçtaki heyecanı dikkatlerden kaçmadı

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci haftasında Belçika ile oynanan maçta takımının başında ilk kez sahaya çıktı.

SERGEN YALÇIN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Kendi seyircisi önünde ilk kez milli takım kulübesinde yer alan tecrübeli çalıştırıcıya, tribünleri dolduran futbolseverler karşılaşma öncesinde büyük sevgi gösterisinde bulundu.

HEYECANI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Kariyerinin en önemli dönüm noktalarından birini yaşayan Sergen Yalçın'ın, seremoni sırasındaki heyecanı dikkatlerden kaçmadı. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte saha kenarına gelen 54 yaşındaki teknik adam, karşılaşma boyunca yerinde duramadı. Oyun kurgusuna sık sık müdahale eden Yalçın, hem kenar çizgisine kadar gelerek futbolcularına taktiksel uyarılarda bulundu hem de teknik heyetindeki yardımcılarıyla sürekli fikir alışverişi yaparak oyunun gidişatını yakından takip etti.