Sergen Yalçın'ın ilk maçtaki heyecanı dikkatlerden kaçmadı

Sergen Yalçın'ın ilk maçtaki heyecanı dikkatlerden kaçmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci haftasında Belçika ile oynanan maçta takımının başında ilk kez sahaya çıktı. Deneyimli teknik adamın maç öncesi ve maç esnasında oldukça heyecanlı olduğu gözlemlendi. Sergen Yalçın'ın sık sık yardımcılarıyla konuştuğu ve oyuncularına talimatlar verdiği görüldü.
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci haftasında Belçika ile oynanan maçta takımının başında ilk kez sahaya çıktı.
SERGEN YALÇIN'A SEVGİ GÖSTERİSİ
Kendi seyircisi önünde ilk kez milli takım kulübesinde yer alan tecrübeli çalıştırıcıya, tribünleri dolduran futbolseverler karşılaşma öncesinde büyük sevgi gösterisinde bulundu.
HEYECANI DİKKATLERDEN KAÇMADI
Kariyerinin en önemli dönüm noktalarından birini yaşayan Sergen Yalçın'ın, seremoni sırasındaki heyecanı dikkatlerden kaçmadı. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte saha kenarına gelen 54 yaşındaki teknik adam, karşılaşma boyunca yerinde duramadı. Oyun kurgusuna sık sık müdahale eden Yalçın, hem kenar çizgisine kadar gelerek futbolcularına taktiksel uyarılarda bulundu hem de teknik heyetindeki yardımcılarıyla sürekli fikir alışverişi yaparak oyunun gidişatını yakından takip etti.