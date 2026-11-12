Çanakkale'de lokantada eski eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı cezaevine gönderildi

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Çanakkale'de tartıştığı eski eşini bıçakla yaralayan zanlı F.U (60) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. F.U, eski eşi A.S'ye (49) ait lokantaya geldi. İkili arasında çıkan tartışma üzerine yanında getirdiği bıçak ile F.U, A.S'i bıçakladı. Ağır yaralan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan kadın ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi. Kadının yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan zanlı F.U, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayramiç'te adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı