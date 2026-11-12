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Buğday tarlasında tesadüfen buldular! Toprağın altından servet çıktı

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Buğday tarlasında tesadüfen buldular! Toprağın altından servet çıktı
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde buğday tarlasının bulunduğu arazide köpekleriyle yürüyüşe çıkan çift, ağacın dibinde fark ettikleri paslı kutuyu kazınca hayatlarının sürpriziyle karşılaştı. Toprağın altından çıkan 1.427 altın sikkenin yaklaşık 10 milyon dolar değerinde olduğu belirlendi.

  • Kaliforniya'nın Sierra Nevada bölgesinde köpekleriyle yürüyüş yapan bir çift, yaşlı bir ağacın yakınında toprağın yüzeyine çıkmış paslı bir metal kutu buldu.
  • Çiftin topraktan çıkardığı 8 metal kutunun içinde toplam 1.427 altın sikke yer alıyordu; sikkelerin 1847-1894 yılları arasında basıldığı ve büyük bölümünün iyi durumda olduğu belirlendi.
  • Yaklaşık 10 milyon dolar değer biçilen ve "Saddle Ridge Hazinesi" adı verilen buluntu, ABD'de bulunan en değerli gömülü sikke hazinelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Kaliforniya'nın Sierra Nevada bölgesindeki arazilerinde köpekleriyle yürüyüş yapan çift, yaşlı bir ağacın yakınında toprağın yüzeyine çıkmış paslı bir metal kutu fark etti. Kutuyu çıkarmak için kazmaya başlayan çift, beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı.

Oldukça ağır olan kutunun içinden altın sikkeler çıktı. Bunun üzerine çevrede kazı yapmaya devam eden çift, toprağın altında aynı şekilde gömülmüş başka kutuların da bulunduğunu keşfetti.

TOPRAĞIN ALTINDAN 1.427 ALTIN SİKKE ÇIKTI

Çiftin bulduğu 8 metal kutunun içinden toplam 1.427 altın sikke çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, sikkelerin 1847 ile 1894 yılları arasında basıldığı ve büyük bölümünün oldukça iyi durumda olduğu belirlendi. Yaklaşık 10 milyon dolar değer biçilen hazine, ABD'de bulunan en değerli gömülü sikke hazinelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

KİMLİKLERİNİ GİZLİ TUTTULAR

"Saddle Ridge Hazinesi" adı verilen keşfin ardından çift, güvenlik ve mahremiyet gerekçesiyle kimliklerini açıklamadı. Altın sikkelerin bir bölümü daha sonra koleksiyonerlere satışa sunuldu. Buluntu, yalnızca maddi değeriyle değil, 19. yüzyıldan kalma nadir altın sikkeleri içermesiyle de dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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