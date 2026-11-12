Bakan Fidan'dan 'Abdullah Çatlı' sorusuna tek cümlelik yanıt

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında zirveye katıldı. Program sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fidan'a, kendisi hakkında yapılan bir benzetme soruldu.

"YORUM YOK"

Bir gazetecinin, "Sizi Abdullah Çatlı'ya benzetiyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Bakan Fidan, gülümseyerek "Yorum yok" karşılığını verdi. Fidan, bu kısa yanıtın ardından zirve kapsamındaki programına devam etti.