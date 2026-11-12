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Bakan Fidan'dan "Abdullah Çatlı" sorusuna tek cümlelik yanıt

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Bakan Fidan'dan 'Abdullah Çatlı' sorusuna tek cümlelik yanıt Haber Videosunu İzle
Bakan Fidan'dan 'Abdullah Çatlı' sorusuna tek cümlelik yanıt
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Antalya'daki COP31 zirvesine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sizi Abdullah Çatlı'ya benzetiyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna gülerek, "Yorum yok." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında zirveye katıldı. Program sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fidan'a, kendisi hakkında yapılan bir benzetme soruldu.

"YORUM YOK"

Bir gazetecinin, "Sizi Abdullah Çatlı'ya benzetiyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Bakan Fidan, gülümseyerek "Yorum yok" karşılığını verdi. Fidan, bu kısa yanıtın ardından zirve kapsamındaki programına devam etti.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Uuu bbb:catlimi.....hahahaa
Tüm yorumlar (5)
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOkur 7744:

Bakanımız güzel gülüyor Elhamdulilah

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
Haber Yorumlarıhakanasl341:

güzel güldüğü için bu haldeyiz ????

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
Haber YorumlarıUuu bbb:★ Okurların en beğendiği

catlimi.....hahahaa

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarıkanatmishamza0:

akıl nerede. ..???

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan eren:

halk gulmuyor.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

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