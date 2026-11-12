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Sergen Yalçın da çare olamadı! A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika'ya kaybetti

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Sergen Yalçın da çare olamadı! A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika'ya kaybetti Haber Videosunu İzle
Sergen Yalçın da çare olamadı! A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika'ya kaybetti
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında İzmir'de ağırladığı Belçika'ya öne geçtiği maçta 2-1 kaybetti.

  • A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'ya 2-1 yenildi.
  • Türkiye'nin tek golünü 20. dakikada Arda Güler serbest vuruştan kaydetti; Belçika'nın golleri 26. dakikada De Bruyne ve 30. dakikada De Ketelaere'den geldi.
  • Gruptaki beşinci maçında da puan alamayan Türkiye puansız kalırken Belçika puanını 9'a yükseltti; Türkiye son hafta deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımımız, 2-1'lik skorla kaybetti. 

ARDA GÜLER'DEN MUHTEŞEM BİR GOL

20. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Ceza sahası yayının gerisinden Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top sol üst köşeden ağlarla buluştu.

BELÇİKA'DAN YANIT GECİKMEDİ

26. dakikada Belçika eşitliği sağladı. Doku'nun sol kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altıpas gerisinde buluşan De Bruyne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

KONUK EKİPTEN BİR GOL DAHA

30. dakikada Belçika öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan De Cuyper pasını ceza sahası içindeki Moreira'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. De Cuyper, önünde kalan topu bu kez altıpas üzerindeki De Ketelaere'ye aktardı. De Ketelaere, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

BARIŞ ALPER İLE GOLE YAKLAŞTIK

60. dakikada Arda Güler sol kanattaki Barış Alper Yılmaz'ı topla buluşturdu. Barış'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Lammens gole izin vermedi ve topu kontrol etti.

AY-YILDIZLILAR BEŞİNCİ MAÇINDA DA PUAN ALAMADI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Belçika kazandı. Bu sonuçla birlikte gruptaki beşinci maçında da puan alamayan Ay-yıldızlılar, puansız kaldı. Belçika ise 9 puana yükseldi. Grubun son hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika, sahasında İtalya'yı konuk edecek. 

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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOğuzhan Çevik:

montella daha iyi maç oynatıyordu, oyun bu kadar vasat değildi, defans evlere şenlik

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
Haber YorumlarıKenan Sırmalı:

Bunlardan bir CACIK olmaz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarımustafa sagdic:

Kim gelirse gelsin futbolcularimizin kalitesi A ligine uygun degil. C ligi Ile B ligi arasinda kalmis bir oyuncu grubumuz vat

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıSalih Ekiciler:

Sergen Yalçın nesi çare olabilir ya .. Normal bir vatandaş bile bu skoru alır yani .. İsim degil Çalıştırıcı lazım ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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