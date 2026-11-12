Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kazakistan'da gökten dolar yağdı! Pencereden atılan bavulların sırrı araştırılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kazakistan'da gökten dolar yağdı! Pencereden atılan bavulların sırrı araştırılıyor Haber Videosunu İzle
Kazakistan'da gökten dolar yağdı! Pencereden atılan bavulların sırrı araştırılıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
2 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir apartmanın önüne saçılan deste deste dolarlar görenleri şaşkına çevirdi. Para dolu bavulların binanın penceresinden atıldığı öne sürülürken, olayla aynı dönemde ülkenin iki büyük kamu kuruluşunun yöneticisi yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı.

  • Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kunayev Caddesi'ndeki Atlant konut kompleksinin önünde yere saçılmış 100 dolarlık banknotlara benzeyen çok sayıda para ve bavul bulundu.
  • Kazakistan Ulusal Refah Fonu Samruk-Kazyna Yönetim Kurulu Başkanı Nurlan Jakupov ile Kazakistan Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı Eljas Otınşiyev 11 Kasım'da yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı.
  • Yetkililer bavulların kim tarafından atıldığını, içindeki paranın miktarını ve banknotların gerçek olup olmadığını henüz açıklamadı; paranın gözaltına alınan yöneticilere ait olduğu doğrulanmadı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu sabah sıra dışı bir olay yaşandı. Kunayev Caddesi üzerinde bulunan Atlant isimli lüks konut kompleksinin önünde çok sayıda banknot ve para destesi bulundu.

Olay yerinden kaydedilen görüntülerde, yere saçılmış 100 dolarlık banknotlara benzeyen paralar, bavullar ve bölgede inceleme yapan güvenlik görevlileri görüldü.

İlk iddialara göre para dolu bavullar, apartmanın üst katlarından aşağı atılmıştı. Bazı yerel kaynaklar bina önünde sekiz bavul bulunduğunu ileri sürdü. Ancak bavulların sayısı, paraların gerçek olup olmadığı ve kim tarafından atıldığı henüz resmi makamlarca açıklanmadı.

İHBAR ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, 12 Kasım sabahı saat 06.30 sıralarında polis ekiplerine apartmanın önündeki para desteleriyle ilgili ihbar yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bina çevresinde inceleme başlattı. Görüntülerde bazı banknotların tek tek, bazılarının ise deste halinde yere saçıldığı dikkat çekti.

Tengrinews muhabirleri olay yerine ulaştığında ise paraların ve polis ekiplerinin bölgeden ayrıldığı belirtildi.

AYNI DÖNEMDE İKİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Para dolu bavullara ilişkin görüntüler tartışılırken Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi (KNB), ülkenin iki önemli kamu kuruluşunun yöneticisinin gözaltına alındığını açıkladı.

Resmi açıklamaya göre, Kazakistan Ulusal Refah Fonu Samruk-Kazyna Yönetim Kurulu Başkanı Nurlan Jakupov ile Kazakistan Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı Eljas Otınşiyev, 11 Kasım'da yolsuzluk suçu şüphesiyle gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında başka kişilerin de gözaltına alındığı bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm yönlerinin araştırıldığını belirtti.

BAVULLARLA OPERASYON ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Astana'daki para dolu bavulların görüntüleri, üst düzey yöneticilere yönelik operasyonla ilişkilendirildi.

Bazı yerel haberlerde, paraların gözaltı işlemleri sırasında delillerden kurtulmak amacıyla pencereden atılmış olabileceği öne sürüldü. Bir başka iddiada ise soruşturmaya konu rüşvet miktarının 80 milyon dolara ulaşabileceği belirtildi.

Ancak Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, söz konusu paraların gözaltına alınan yöneticilere ait olduğunu doğrulamadı. İddia edilen rüşvet miktarı da resmi olarak açıklanmadı.

PARALARIN SAHİBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Olayın ardından en çok merak edilen konu, apartmanın önüne saçılan paraların kime ait olduğu oldu.

Yetkililer, bavulların kim tarafından pencereden atıldığını, içlerinde ne kadar para bulunduğunu ve banknotların gerçek olup olmadığını henüz açıklamadı.

Kazakistan'da iki üst düzey yöneticinin gözaltına alınmasıyla eş zamanlı ortaya çıkan görüntülerle ilgili soruşturma sürüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Kazakistan da da laiklik yavaş yavaş yükseliyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıeraykran:

kimse elini sürmüyor bizim burada bavul yere düşmeden kaybolurdu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti67

10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşıma bakın
Osimhen için 'Kronik' dedi! Sonra özür diledi

Canlı yayında söylediklerine tepki yağdı! Sonra özür diledi
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç

6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Skandalın görüntüsü de çıktı
26 yıl sonra su çekildi, altındaki tarih gün yüzüne çıktı

Tam 26 yıldır tek bir iz bile yoktu
ABD Savunma Bakanı Hegseth'e nöbetçi askerden sert uyarı: Saygılı olun19

Kahkahalar atan bakana askerden tarihi ayar
23 bin 500 lira alan emeklilerin yüzünü güldürecek rakam48

23 bin 500 lira alan emeklilerin yüzünü güldürecek rakam
Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor42

Yılın değil, yüzyılın bombası patladı: Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor
Sıkı durun geliyor! Trabzonspor'dan Süper Lig alev alev yakacak hamle

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak