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Gümüşhane Üniversitesinde taciz şikayeti üzerine öğretim üyesi açığa alındı

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Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevli bir öğretim üyesi, kız öğrenciye yönelik taciz iddiasıyla açığa alındı. Üniversite yönetimi, iddiaların kuruma intikalinden itibaren disiplin soruşturması başlatıldığını ve adli-idari süreçlerin yürütüldüğünü açıkladı.

Gümüşhane Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi kız öğrenciye yönelik tacizde bulunduğu iddiaları üzerine açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevli öğretim üyesi İ.A. hakkında, bir kız öğrenci taciz iddiasıyla şikayette bulundu. Şikayetin ardından üniversite yönetimi tarafından konuya ilişkin idari süreç başlatılırken, öğretim üyesi açığa alındı.

Konuyla ilgili Gümüşhane Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

İddiaların kuruma intikal ettiği andan itibaren hassasiyetle ele alındığı ve ivedilikle disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Üniversitenin her türlü etik dışı davranış ve kabul edilemez tutuma karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğinin vurgulandığı açıklamada, sürecin hassasiyetle takip edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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