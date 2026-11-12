Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası

Türkiye'nin 2024 yılına ait il bazında boşanma sayılarını gösteren harita, şehirler arasındaki farklılıkları ortaya koydu. Haritada İstanbul, Ankara ve İzmir gibi nüfusu yüksek şehirlerde boşanma sayılarının daha fazla olduğu görülürken, bazı Doğu Anadolu ve Karadeniz illerinde sayıların oldukça düşük kaldığı dikkat çekti.

İSTANBUL İLK SIRADA

Haritada yer alan verilere göre 2024 yılında İstanbul'da 35 bin 338 boşanma gerçekleşti. İstanbul'u 15 bin 438 ile Ankara, 13 bin 872 ile İzmir takip etti. Antalya'da 8 bin 918, Bursa'da 7 bin 367, Adana'da 5 bin 620, Konya'da 5 bin 379 ve Mersin'de 5 bin 206 boşanma kaydedildi.

EN AZ BOŞANMA BAYBURT'TA

Boşanma sayısının en düşük olduğu il ise 71 ile Bayburt oldu. Bayburt'u 117 ile Gümüşhane, 128 ile Hakkari ve 137 ile Ardahan izledi. Artvin'de 243, Muş'ta 239 ve Tunceli'de 224 boşanma gerçekleşti.

ERDOĞAN: RAKAMLAR HEPİMİZ İÇİN TEDİRGİN EDİCİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada evlilik yaşının yükselmesine ve boşanmalardaki artışa dikkat çekmişti. Erdoğan, "Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir" ifadelerini kullanmıştı.

BOŞANMA SAYISI İLE BOŞANMA ORANI FARKLI

Haritadaki rakamlar illerde gerçekleşen toplam boşanma sayılarını gösteriyor. Bu nedenle İstanbul gibi nüfusu yüksek şehirlerde boşanma sayısının fazla olması, boşanma oranının da en yüksek olduğu anlamına gelmiyor. İllerin nüfuslarına göre karşılaştırma yapılabilmesi için kaba boşanma hızlarının dikkate alınması gerekiyor.

TÜRKİYE'DE 187 BİN 343 ÇİFT BOŞANDI

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2024 verilerine göre ülke genelinde 187 bin 343 çift boşandı. Bu sayı 2023 yılında 173 bin 342 olarak kaydedilmişti. Böylece bir yılda boşanan çiftlerin sayısı 14 bin 1 arttı.

BOŞANMA HIZINDA ANTALYA ZİRVEDE

Toplam boşanma sayısında İstanbul ilk sırada yer almasına rağmen, nüfusa oranla hesaplanan kaba boşanma hızında Antalya öne çıktı. TÜİK verilerine göre 2024 yılında kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 3,29 ile Antalya oldu. Antalya'yı binde 3,09 ile İzmir ve binde 3,04 ile Karaman takip etti. En düşük kaba boşanma hızı ise binde 0,45 ile Hakkari'de görüldü.

Kaynak: Haberler.com