SREBRENİTSA KATLİAMI, soykırımı nedir? Srebrenitsa nerede? Srebrenitsa Katliamı kim, nerede yaptı? Srebrenitsa Katliamı 28 yıl oldu mu 2023 son dakika

Srebrenitsa olayı, 1995 yılında Bosna Savaşı sırasında yaşanan trajik bir olaydır. Srebrenitsa, Bosna-Hersek'in doğusunda yer alan bir kasabadır ve Bosna Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından "güvenli bölge" ilan edilmiştir. Peki, Srebrenitsa Katliamı, soykırımı nedir? Srebrenitsa nerede? Srebrenitsa Katliamı kim, nerede yaptı? Srebrenitsa Katliamı 28 yıl oldu mu 2023 son dakika!

11 Temmuz 1995 tarihinde Bosna Sırp güçleri tarafından Srebrenitsa'ya saldırı düzenlenmiştir. Bosna Sırp Ordusu, General Ratko Mladiç komutasındaki birliklerle kasabayı ele geçirmiştir. Vatandaşlar ise merak ediyor Srebrenitsa'da ne oldu? Srebrenitsa Katliamı, soykırımı nedir? Srebrenitsa nerede? Srebrenitsa Katliamı kim, nerede yaptı? Srebrenitsa Katliamı 28 yıl oldu mu 2023 son dakika! İşte detaylar…

SREBRENİTSA KATLİAMI, SOYKIRIMI NEDİR?

Sırp ordusunun bu saldırısı sonucunda, BM'nin koruması altında olan Srebrenitsa'da yaklaşık 8 bin Müslüman Boşnak sivil katledilmiştir. Srebrenitsa katliamı, savaş suçu ve soykırım olarak kabul edilmektedir. Bu olay, Birleşmiş Milletler'in etkin müdahale eksikliği ve uluslararası toplumun yetersiz tepkisi nedeniyle büyük bir utanç kaynağı olmuştur. BM tarafından koruma altında olan bir bölgede, sivil insanlara karşı işlenen bu korkunç suçlar, Bosna Savaşı'nın en karanlık anlarından biri olarak tarihe geçmiştir.

SREBRENİTSA KATLİAMI KİM, NEREDE YAPTI?

Srebrenitsa katliamı, uluslararası mahkemelerde yargılanan ve suçlu bulunan birçok kişinin hesap vermesine yol açmıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Srebrenitsa katliamıyla ilgili olarak birçok kişiyi savaş suçlarından mahkum etmiştir. Katliamın sorumlularından General Ratko Mladiç, 2017 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır.

SREBRENİTSA KATLİAMI 28. YILINDA

Srebrenitsa olayı, insanlık tarihindeki en karanlık ve acı dolu anılardan biridir. Bu olay, savaşın dehşetini ve insanlık dışı eylemlerin sonuçlarını göstermesi açısından büyük öneme sahiptir. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılındaki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi. Sırp komutan Ratko Mladic, ICTY'de görülen davada, aralarında Srebrenitsa soykırımının da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edildi. Aynı mahkeme, 2016'daki kararında ise Bosnalı Sırpların savaş dönemindeki eski lideri Radovan Karadzic'e Srebrenitsa soykırımı dahil 10 ayrı suçtan 40 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Srebrenitsa soykırımında işledikleri suçlar nedeniyle eski Sırp general Radislav Krstic'i 35 yıl, Vidoje Blagojevic'i 15 yıl, Vujadin Popovic ve Ljubisa Beara'yı müebbet, Drago Nikolic'i 35 yıl, Ljubomir Borovcanin'i 17 yıl, Vinko Pandurevic'i 13 yıl, Radivoje Miletic'i 19 yıl, Milan Gvero'yu 5 yıl hapse mahkum etti. Bosna Hersek Mahkemesinde görülen başka bir davada ise 13 Temmuz 1995 günü bine yakın Boşnak sivilin katledilmesiyle suçlanan Milorad Trbic, 30 yıl hapse mahkum edildi.

Farklı mahkemelerde görülen "Srebrenitsa" davalarında bugüne kadar 45 Sırp, toplam 699 yıl hapis cezası aldı. Öte yandan, eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic de Srebrenitsa'daki soykırımla suçlanmış ancak yargılanması devam ederken tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirmişti.