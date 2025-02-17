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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!
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Ege Denizi ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, 17 Şubat 2025 Pazartesi günü gerçekleşen depremleri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi. Peki, bugün deprem oldu mu? İstanbul'da sarsıntı hissedildi mi? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik hareketlilik dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle Santorini Adası çevresinde başlayan deprem fırtınası, bölgede binin üzerinde sarsıntıya neden oldu. Deprem uzmanları, bölgede küçük ve orta şiddetli depremlerin devam edebileceği konusunda uyarılarda bulundu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 17 Şubat 2025 itibarıyla yaşanan son depremleri listeleyerek vatandaşları bilgilendirdi. Peki, deprem oldu mu? Deprem nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!Kandilli anlık depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!AFAD anlık depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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