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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU: 30 Mart Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU: 30 Mart Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!
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Ege denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, 30 Mart 2025 Pazar günü deprem oldu mu? Şimdi deprem mi oldu? İşte, detaylar…

30 Mart 2025 Pazar günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 30 Mart 2025 Pazar günü deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU: 30 Mart Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU?

30 Mart 2025 Pazar günü Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddetli depremler meydana geldi. Sabah saatlerinde Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 09:16'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Ege Denizi'nde saat 08:21'de 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanırken, Akdeniz bölgesinde sabah 06:41'de 3.4 büyüklüğünde ve yine aynı bölgede saat 11:40'ta Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevresinde ise şu ana kadar hissedilen bir deprem rapor edilmedi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU: 30 Mart Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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