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Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış

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Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, valiler kararnamesinin yayımlanmak üzere olduğunu öne sürdü. Bazı valilerin fonla bağlantılı olduğunun tespit edilmesi üzerine kararnamenin kapsamının genişletildiğini iddia eden Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fonla ilişkili bürokratların görevden alınması konusunda kararlı olduğunu duyduğunu belirtti. Tayyar, bir gün önce de Muğla Valisi İdris Akbıyık hakkında dikkat çeken iddialarda bulunmuştu.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada valiler kararnamesine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Kararnamenin daha önce yayımlanmasının beklendiğini belirten Tayyar, fon soruşturması dolayısıyla kapsamının genişletildiğini ve son aşamaya gelindiğini öne sürdü.

"VALİLER KARARNAMESİNİN ELİ KULAĞINDA"

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Duydum ki valiler kararnamesinin eli kulağında. Son şekli veriliyor. Aslında daha önce yayınlanması bekleniyordu. Bazı valilerin fona bulaştığı tespit edilince kapsam genişletilmiş. Sanırım, çok gecikmeden kararname yayınlanacak."

"ERDOĞAN BÜROKRATLAR KONUSUNDA KARARLI"

Şamil Tayyar, paylaşımının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnızca valiler değil, fonla bağlantılı bürokratların da görevden alınması konusunda kararlı olduğunu ileri sürdü.

Tayyar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın sadece valiler değil fonla ilişkili bürokratların görevden alınması konusunda kararlı olduğunu duyuyorum. Bu kararlılık, mağduriyetlerin giderilmesi kadar önemli."

MUĞLA VALİSİ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Şamil Tayyar, bir gün önce yaptığı açıklamada Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın da fon vurgunuyla ilgili iddialarda adının geçtiğini öne sürmüştü. Tayyar, Akbıyık'ın 20 milyon lirayla yatırım yaptığı fondaki parasını 50 milyon liraya çıkardığı yönünde iddialar bulunduğunu belirtmişti.

Ayrıca Akbıyık'ın eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve TERA yöneticisi Emre Tezmen ile yakın ilişkileri olduğunun konuşulduğunu ifade etmişti.

"FON ALAVERESİ DALAVERESİ ÖZEL HAYAT OLAMAZ"

Tayyar, Vali Akbıyık'ın söz konusu iddialar hatırlatıldığında, "Cevap vermek zorunda mıyım kardeşim. Benim özel hayatım" şeklinde yanıt verdiğini öne sürmüştü.

Bu sözlere tepki gösteren Tayyar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evet, cevap vermek zorundasınız Vali Bey. Cumhurbaşkanımızın Muğla’daki 'uç beyi' milletin hakkını gözetir, şahsının değil. Fon alaveresi dalaveresi 'özel hayat' olamaz. Lütfen, üzerinize düşeni yapın, o görevi bırakın"

Kaynak: Haberler.com
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