Rüyada birini, kendimizi veya tanıdık başka birini hamile görmek genel anlamıyla hayra yorulur. Gördüğümüz rüyanın içeriğine bağlı olarak rüya yorumları değişebilir. Peki, Rüyada birini hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada kendini, tanıdık birini, akrabayı, arkadaşı hamile görmek neye işaret eder? Rüyada hamile görmeye dair rüya yorumlarını sizler için derledik. İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA BİRİNİ HAMİLE GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada birini hamile görmek genel anlamı itibariyle hayra yorulur. Kişinin gördüğü rüyanın içerisindeki diğer sembol, olay ve durumlara bağlı olarak yorumlar değişebilir. Rüyada birini hamile görmekle ilişkili olarak;

Rüyada kendinin hamile olduğunu görmek Rüyada tanıdık birini hamile olduğunu görmek Rüyada arkadaşının hamile olduğunu görmek Rüyada bekar birinin hamile olduğunu görmek Rüyada evli birinin hamile olduğunu görmek

RÜYADA HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyasında kendini hamile olarak gören biri, evli veya bekar olmasına karşı farklı yorumlanır.

Rüyada hamile olduğunu görmek; sürprizlere, malının artacağına, öğrenmek; övülmeye, sevince, iyi habere yorulur. Rüyada hamile olmak dünya malı ve nimete işarettir. İslam alimlerinden Kirmani'ye göre mal ve mülkünün artması anlamına gelir. Rüyada kendini hamile görmek övülmeye, izzet ve şerefe sahip olmaktır.

Ayrıca kendini hamile görmek arzunuzun gerçekleşmesi demektir.

Kişi, eğer bekar biriyse kendine hayırlı bir kısmet bulacağına, eğer kendini hamile gören kişi evli ise; kendisini müjdeli bir haber beklediğini ve büyük bir mal sahibi olabileceğine işaret eder. Bu sahip olacağı para, mal, servet helaldir. Maddi durumu kötü ise de sıkıntılarından kurtulup rahata kavuşacağına işaret eder.

Ayrıca iş hayatında olumlu gelişmeler yaşayıp başarı basamaklarını çıkacağına dalalet eder.

RÜYADA TANIDIK BİRİNİN HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyasında tanıdık birini hamile olduğunu gören kişi kısa zaman içinde hayatında birtakım sorunlar yaşayacağına, kendini hamile görmesinin tam tersi olarak maddi sıkıntılar da çekebileceğine işaret eder. Dolayısıyla rüyada tanıdık birinin hamile olduğunu görmek olumsuz olarak yorumlanır.

Rüyada tanıdık birini hamile görmek, bu kişi ile ilgili bir haber duyacağınıza işaret eder. Tanıdık kişi, evli ise mutlu ve huzurlu bir aile hayatına sahip olur. Aile hayatının içinde yaşanan anlaşmazlıklar ve tartışmalar da son bulur. Fakat bekar ise, bu kişi ile ilgili üzücü bir haber alacağınızı simgeler.

RÜYADA BEKAR BİRİNİN HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada hamile olarak gördüğü bir kişinin bekar olması, genel itibariyle hayra yorulmaz. Rüya sahibinin sosyal hayatında ve ailevi ilişkilerinde sorunlar yaşayacağına dalalet eder.

Rüyada bekar birini hamile görmek, rüya sahibinin kısa zaman içinde çok büyük bir aşk yaşayarak yuva kurmak isteyeceğine işaret eder. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin hayatında olumlu değişiklikler olacağını simgeler. Rüya sahibi, karşısına çıkan iş imkanlarını değerlendirerek daha çok para kazanma şansı elde edebilir. Aynı zamanda bu kişi, iş hayatındaki başarıları ile kendini kanıtlamayı başararak mevki yükselebilir.

RÜYADA EVLİ BİRİNİN HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada evli birinin hamile olduğunu gören bir kişi, rüyada gördüğü kişiden hayırlı bir haber alacağına, bunun yanında o kişinin kendisine bir hayrı dokunacağına işarettir.

RÜYADA KARISINI HAMİLE GÖRMEK

Rüyada karısını hamile olarak gören bir kişi, hem kendisi hem de ailesi için sevindirici bir haber alacağına, bunun yanında yüklü bir miktarda eline para geçeceğine, mal sahibi olacağına işaret eder.

RÜYADA HAMİLE OLUP DOĞUM YAPTIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin kendisinin hamile olup sonrasında doğum yaptığını görmesi, eğer hayatında herhangi bir sorun varsa çözüleceğine, maddi veya manevi sıkıntılarından kurtulacağına işarettir.

RÜYADA BİR ERKEĞİ HAMİLE GÖRMEK

Rüyada bir erkeği hamile görmek, rüya sahibinin işlerinin yolunca gitmeyeceği ve maddi sıkıntı yaşayacağı bir döneme gireceğinizi simgeler. Bu rüya, çevrenizde sizin yüzünüze gülüp arkanızdan kuyu kazan kişiler olduğuna delalet eder. Rüya sahibi, sıkıntılı ve zor günleri tek başına atlatmak zorunda kalabilir ve büyük bit borcun altına girebilir.

RÜYADA GERÇEKTE HAMİLE OLAN BİRİNİ HAMİLE OLARAK GÖRMEK

Rüyada gerçekte hamile olan birini hamile olarak görmek, bir konuda tek başınıza mücadele etmek zorunda kalacağınız ve sıkıntıya gireceğiniz bir dönemi simgeler. Rüya sahibi, gerçekçi bir kişiliğe sahiptir. Bu özelliği nedeni ile iş ve aile hayatında hep realist kararlar almaya özen gösterir. Rüya sahibi, gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmak yerine ayağı yere basan daha gerçekleşmesi mümkün hayaller kurmayı tercih eder.

RÜYADA BİR ÇOCUĞU HAMİLE GÖRMEK

Rüyada bir çocuğu hamile görmek, rüya sahibinin hayatında hiç beklenmedik bir gelişme yaşanacağına işaret eder. Rüya sahibi, geçmişte yaptığı bir şeyden dolayı pişmanlık duyabilir. Rüya sahibi, iş hayatında pek çok engelle karşılaşarak bu engelleri aşmak zorunda kalabilir. Rüya sahibi, sevdiklerinin de desteğini yanında hissederek zor ve çaresiz hissettiği bu süreci daha kolay atlatabilir. Rüya sahibinin harcamalarını dikkatli bir şekilde yapmadı gerekir. Aksi takdirde rüya sahibi, maddi zarara uğrayabilir.