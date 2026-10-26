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Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti

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Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
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2016 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini sürdüren Oktay Saral görevinden istifa ettiğini açıklayarak "Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 2016 yılından bu yana yürüttüğü görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
  • Saral, 12 Ekim'de X hesabından Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellendiğini belirterek uygulamaya tepki göstermişti.
  • Azerbaycan yönetimi, aralarında Fatih Erbakan ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu 31 kişinin ülkeye girişini yasaklamıştı.

Azerbaycan'da başörtüsü yasağına ilişkin açıklamaları nedeniyle Bakü yönetiminin tepkisini çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu. 

Oktay Saral'ın açıklaması şu şekilde; 

"Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum.

"DEĞER VURGUSU" DİKKAT ÇEKTİ

Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN..."

Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin."

NE OLMUŞTU? 

Oktay Saral, sosyal medya platformu X hesabından 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellendiğini belirterek uygulamaya tepki göstermişti. Saral, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez.”

Türkiye'den gelen benzer açıklamalara sert tepki gösteren Bakü yönetimi, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu 31 kişinin Azerbaycan'a girişini yasaklamıştı.

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Yorumlar (50)

Haber YorumlarıMurat Uygur:

çok şükür

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdervis koc:

Sarıgül koruma arıyormuş bence başvur

yanıt12
yanıt22
Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Muratbey siz atanacaksız galiba şükrettiğinize göre

yanıt22
yanıt30
Haber Yorumlarıstanciu george:

niye çok şükür merak ettim

yanıt7
yanıt20
Haber Yorumlarıetem karatas:

Bu adamı sevdiğimden değil ama Aliyev için alınması kabul edilemez bir karar verirken bu kadar aciz duruma düşmeyin ülkelerin iç işlerine karışmayın yâda aldığınız kararların arkasında durun

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan yanık:

Karabag da onlarin meselesiydi niye karıştık o zaman?

yanıt0
yanıt0

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