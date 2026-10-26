Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti

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Azerbaycan'da başörtüsü yasağına ilişkin açıklamaları nedeniyle Bakü yönetiminin tepkisini çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Oktay Saral'ın açıklaması şu şekilde;

"Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum.

"DEĞER VURGUSU" DİKKAT ÇEKTİ

Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN..."

Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin."

NE OLMUŞTU?

Oktay Saral, sosyal medya platformu X hesabından 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellendiğini belirterek uygulamaya tepki göstermişti. Saral, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez.”

Türkiye'den gelen benzer açıklamalara sert tepki gösteren Bakü yönetimi, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu 31 kişinin Azerbaycan'a girişini yasaklamıştı.

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