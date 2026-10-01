Mekke Paktı Türkiye’yi savaşa sokar mı? Ali Şahin’den net yanıt

Pakistan ya da Suudi Arabistan'ın başka bir ülkeyle savaşa girmesi durumunda Türkiye'nin nasıl hareket edeceğine ilişkin merak edilen soruya Ak Parti Gaziantep Milletvekili, NATO Parlamenter Assembly üyesi, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi ve Pakistan-Türkiye parlamentolar arası dostluk başkanı Ali Şahin'den yanıt geldi. Şahin, savunma yapılanmasının işleyişini NATO üzerinden örneklendirerek anlattı.

"TÜRKİYE'NİN DİREKT SAVAŞA GİRMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

TBMM Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına başlarken Haberler.com, Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayınlarla siyasetin nabzını tuttu. Özel yayında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve spiker Melis Yaşar'ın konuğu olan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'e, Pakistan veya Suudi Arabistan'ın başka bir ülkeyle savaşa girmesi halinde Türkiye'nin çatışmaya dahil olup olmayacağı soruldu. Şahin, böyle bir durumda otomatik olarak savaşa girilmeyeceğini belirterek, "Türkiye'nin Mekke Paktı'nda bir ülkenin herhangi bir saldırıya uğraması durumunda direkt savaşa girmesi söz konusu değildir." dedi.

NATO ÖRNEĞİNİ VERDİ

Savunma paktlarında belirli angajman kurallarının bulunduğunu anlatan Şahin, NATO'nun işleyişinden örnek verdi. Bir ülkenin saldırıya uğramasının tek başına doğrudan askeri müdahaleyi başlatmadığını ifade eden Şahin, ortak değerlendirme ve karar süreçlerinin bulunduğunu belirtti. Şahin, "Bir ülke bir saldırıya uğradığında, bir NATO ülkesi, NATO direkt olarak hemen aksiyon almıyor veya bir saldırı konumuna, bir savaş pozisyonuna geçmiyor." ifadelerini kullandı.

ASKER GÖNDERMEK TEK SEÇENEK DEĞİL

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in açıklamasına göre saldırı olarak kabul edilen bir durumda ülkelerin sağlayacağı desteğin biçimi de tek tip olmayacak. Ülkeler, saldırıya karşı nasıl katkıda bulunacağına kendileri karar verecek. Bu destek muharip güç, istihbarat, askeri teçhizat veya savunma sistemlerinin sağlanması gibi farklı biçimlerde gerçekleşebilecek. Şahin, NATO'da da bir ülkenin cepheye asker göndermeye zorlanmadığını belirterek, her ülkenin vereceği katkıyı kendisinin belirlediğini söyledi. Benzer bir sistemin söz konusu savunma yapılanmasında da işleyeceğini ifade etti.

SALDIRIYA UĞRAYAN ÜLKENİN TALEBİ BELİRLEYİCİ OLACAK

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in dikkat çektiği bir diğer nokta ise saldırıya uğrayan ülkenin talebi oldu. Buna göre ülke, ihtiyaç duyduğu desteğin niteliğini diğer taraflara bildirebilecek. Türkiye üzerinden örnek veren Şahin, saldırı durumunda ilk seçeneğin doğrudan karşı saldırı veya savaş olmayabileceğini, savunma sistemlerine yönelik destek talep edilebileceğini söyledi. Şahin, "Gerçekleşen bir saldırının ardından hemen bir misillemede bulunacak, yeni bir savaş kopacak, işte her ülke savaşa girecek gibi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı. Yapıştırılan metin

"SAVUNMA PAKTLARININ BELİRLİ SÜREÇLERİ VARDIR"

Öte yandan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, açıklamasının sonunda savunma yapılanmalarında karar mekanizmalarının ve aşamaların bulunduğunu vurguladı. Şahin'e göre önce saldırının niteliği değerlendirilecek, ardından saldırıya uğrayan ülkenin talebi ve diğer ülkelerin vereceği desteğin biçimi belirlenecek. Böylece bir ülkeye yönelik saldırı, diğer ülkelerin otomatik biçimde cepheye asker göndermesi sonucunu doğurmayacak.

Kaynak: Haberler.com