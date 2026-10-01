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MHP'li Feti Yıldız, fon soruşturması için Meclis araştırma komisyonuna gerek görmedi

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MHP'li Feti Yıldız, fon soruşturması için Meclis araştırma komisyonuna gerek görmedi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, fon soruşturmasına ilişkin Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına gerek görmediğini, meselenin tamamen adli olduğunu söyledi. Yıldız, devletin her türlü tedbiri aldığını belirterek masumiyet karinesine vurgu yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, fon soruşturmasına ilişkin, "Devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Her türlü takibi yapıyor. Devletimize güvenelim. Yetimin, garibin, gurebanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'te açıklamalarda bulundu. Yıldız, fon soruşturması konusunda, "Devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Her türlü takibi yapıyor. Devletimize güvenelim. Yetimin, garibin, gurebanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez. Yasal süreç devam ediyor" diye konuştu. Masumiyet karinesi prensibine vurgu yapan Yıldız, "Kesin hüküm haline kadar, 'şu şahıs suçludur, bu suçsuzdur' demem. Şüphelidir sadece benim için" dedi. Bir başka soru üzerine bu konuda Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına gerek görmediğini kaydeden Yıldız, Bu tamamen adli bir mesele" diye konuştu.

İzleme Komisyonu

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili soru üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 1 hafta 10 gün içinde İzleme Komisyonu'nun kurulacağını düşündüğü belirtti. Yıldız, Meclis'te partilerin temsil oranına göre milletvekillerinin katılımıyla kurulacak komisyonun görevinin izleme olduğunu, yaptırım yetkisi olmayacağını söyledi. Yıldız, "Sayısı istihbarat komisyonunda olduğu gibi 17 olabilir, daha düşük bir sayı olabilir. Meclis Başkanımız bugün yarın partilere üye bildirimi için yazı gönderir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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