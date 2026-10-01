Haberler

Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor Haber Videosunu İzle
Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönem aldığı kilolarla çok konuşulan Adriana Lima'nın eski halinden eser kalmadı. Paris Moda Haftası'nda objektiflere yansıyan 45 yaşındaki dünyaca ünlü modelin oldukça ince görünümü ve özellikle bacaklarındaki dikkat çeken değişim gözlerden kaçmadı.

  • Adriana Lima, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolar nedeniyle uzun süre konuşuldu.
  • Lima, Paris Moda Haftası'nda siyah mini kıyafetiyle görüntülendi ve önceki görüntülerine kıyasla belirgin şekilde kilo verdiği görüldü.
  • Victoria's Secret'ın 2026 defilesinin açıklanan kadrosunda yer alan Lima, önümüzdeki günlerde yeniden podyuma çıkacak.

2000'li yıllarda podyumların en tanınan modellerinden biri haline gelen Adriana Lima, yıllar içerisinde yaşadığı fiziksel değişimlerle de adından söz ettirdi. Üçüncü çocuğunu dünyaya getirmesinin ardından aldığı kilolarla görüntülenen Lima, son dönemde yeniden eski formuna kavuşmak için yoğun bir çalışma temposuna girmişti.

ALDIĞI KİLOLARLA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Hamileliğinin ardından podyumlara dönen Lima'nın o dönemki görüntüsü uzun süre konuşulmuştu. Ünlü model ise vücudunda yaşanan değişime yönelik yorumlar karşısında annelik sürecine dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

O HALİNDEN ESER KALMADI

Aradan geçen sürede gözle görülür biçimde kilo veren Lima'nın Paris Moda Haftası'ndaki son görüntüsü değişimi bir kez daha ortaya koydu. Etkinlik için geldiği mekânda araçtan inerken görüntülenen model, siyah mini kıyafetiyle objektiflere yansıdı.

İNCECİK BACAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Lima'nın önceki görüntülerine kıyasla daha ince görünmesi dikkat çekerken özellikle bacaklarındaki değişim öne çıktı. Ünlü modelin eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı.

YENİDEN PODYUMA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Moda dünyasındaki çalışmalarını sürdüren Adriana Lima, önümüzdeki günlerde yeniden podyumda olacak. Victoria's Secret'ın 2026 defilesinin açıklanan kadrosunda yer alan Lima, yıllar boyunca yüzü olduğu markanın gösterisinde bir kez daha boy gösterecek.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı

İstanbul uçağında görülmemiş olay! Hostese bunu yaptı, ortalık karıştı
'Mağdurum' diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu

"Mağdurum" diyen Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siber Güvenlik Başkanlığı'na atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik görevlere yeni isimler atandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi

Ölüm ensesindeydi! İnfaza bir saat kala karar değişti
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor

Olay Çakar ile Toroğlu'na sıçradı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak

Yeni yasama yılı başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
A Milli Takım'da felaket göz göre göre geldi

Felaket resmen göz göre göre gelmiş!
Milyonluk alacak için rüşvet kıskacı: Tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait faturayı ödedik

Tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait faturayı ödemişler
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti

Tüm dünya bu maçı konuşacak!
6 lig şampiyonlukları vardı: 1 Euro'ya satıldılar

Tam 6 lig şampiyonlukları vardı: 1 Euro'ya satıldılar