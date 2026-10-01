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Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım

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Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım
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Ağabeyi İnanç Keskin'i kaybetmenin acısını yaşayan Meriç Keskin, günler sonra sessizliğini uzun bir mesajla bozdu. Ağabeyine duyduğu özlemi anlatan Keskin'in, “Seninle yaşlanırız diyordum. Gittin” ve “Yanını ayırttım. Elbet bir gün buluşacağız” sözleri yürek burktu.

  • Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Meriç Keskin'in ağabeyi İnanç Keskin, bir süredir tedavi gördüğü sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.
  • İnanç Keskin'in cenaze töreni alkışlarla gerçekleşti.
  • Meriç Keskin, ağabeyinin vefatının yedinci gününde sonbaharın ilk yağmurunun yağdığını belirtti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Meriç Keskin, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ağabeyi İnanç Keskin'in hayatını kaybetmesinin ardından duygusal bir paylaşım yaptı.

Acı haberi daha önce “Başaramadık” sözleriyle duyuran Keskin, ağabeyinin cenazesinde de fenalaşmıştı. Yaşadığı kaybın ardından bir süre sessiz kalan Keskin, bu kez ağabeyine hitaben uzun bir veda mesajı kaleme aldı.

“VEDANDA BİLE GURURLANDIRDIN”

Ağabeyinin verdiği mücadeleyi anlatan Keskin, yaşadığı kaybı kabullenmekte zorlandığını dile getirdi. Cenaze töreninde İnanç Keskin'in alkışlarla uğurlandığını belirten Keskin, “Tanıyan tanımayan öyle şeyler yazıldı ki... Vedanda bile gururlandırdın” ifadelerini kullandı.

Keskin, paylaşımında aile fertlerinin ağabeyinin yokluğuyla baş etmeye çalıştığını da anlattı. Yaşadığı derin acıya rağmen zaman zaman kendine özgü mizahına başvuran Keskin'in satırları dikkat çekti.

“SENİNLE YAŞLANIRIZ DİYORDUM”

Ağabeyiyle birlikte yaşlanacağını düşündüğünü söyleyen Keskin, “Kaldık annemle ikimiz. İyi değiliz. Hiçbirimiz. Seninle yaşlanırız diyordum. Gittin. Alışacağız” sözleriyle yaşadığı özlemi dile getirdi.

“YANINI AYIRTTIM”

Mesajının sonunda ağabeyine seslenen Meriç Keskin'in, “Yanını ayırttım. Elbet bir gün buluşacağız” ifadeleri paylaşımın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Keskin ayrıca ağabeyinin vefatının yedinci gününde sonbaharın ilk yağmurunun yağdığını belirterek mesajını duygusal sözlerle tamamladı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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