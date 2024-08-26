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Yurda Gürler kimdir? Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler kaç yaşında, nereli?

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Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in kardeşi olan Yurda Gürler hakkında merak edilenler gündeme geldi. Yurda Gürler'in yaşamı, nereli olduğu ve diğer bilgileri hakkında detaylar haberimizde.

Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşi ve çocuğuyla birlikte bir fotoğraf paylaşarak kendisine maddi ve manevi zarar verdiğini düşündüğü kişileri hayatından çıkardığını duyurdu. Deniz, yaptığı açıklamada, "İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarını üzülmekten daha kolay" ifadelerini kullandı. Özcan Deniz'in paylaşımı kardeşi tarafından tepki gördü. İki kardeş arasında yaşanan gerginlik sosyal medyaya yansıdı. Peki, Yurda Gürler kimdir? Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler kaç yaşında, nereli?

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olmak istemediğini söyleyerek dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Özcan Deniz, kendisine maddi ve manevi zarar verdiklerini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı.

Yurda Gürler kimdir? Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler kaç yaşında, nereli?

YURDA GÜRLER KİMDİR?

Yurda Gürler, Özcan Deniz'in kız kardeşidir. Yurda Güler hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olmak istemediğini söyleyerek dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Özcan Deniz, kendisine maddi ve manevi zarar verdiklerini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı. Bunun üzerine kardeşlerinden de Özcan Deniz'e karşılık geldi.

Gürler, yaptığı paylaşımda;

"Kamuoyuna cevap hakkımdır...

Ağabeyim Özcan Deniz'in "ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar" cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim.

Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle ve tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim...

İşin aslı şudur ki: Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik, daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim...

Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu ki; biz o dönemde ağabeyimin evinde onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil; yine yaşı küçük bir kızla yaptığı, olmayacak bir evliliği, birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve Kuzeyi yalnız bırakmamak içindi. Bizi kovduran kız şimdi de, ailesini tamamen uzaklaştırdı!

Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımını bir yardım alarak sonlandırmasının, hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum.

Bu süreci bir an önce yaşayıp bitirmesini temenni ediyorum.

Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!

Bu nedenle şu an gittiği yolun da sonunu görüyorum. Ben o yolun sonunda kardeşi olarak o ne kadar bizi şu an düşman bellese de orda duruyor olacağım.

Umarım bu sefer bir öncekinden daha fazla hasar almamış olur...." ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz'in Kardeşi Yurda Gürler Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Özcan Deniz'in Kardeşi Yurda Gürler Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Özcan Deniz'in Kardeşi Yurda Gürler Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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