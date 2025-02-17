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Özcan Deniz hastaneye mi kaldırıldı? Özcan Deniz'e ne oldu, Samar Dadgar ne dedi?

Özcan Deniz hastaneye mi kaldırıldı? Özcan Deniz'e ne oldu, Samar Dadgar ne dedi?
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Özel hayatı ve ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bu kez sağlık durumu nedeniyle merak konusu oldu. Özcan Deniz hastaneye mi kaldırıldı? Sağlık durumu nasıl? Sevenleri bu soruların yanıtlarını araştırırken, eşi Samar Dadgar'ın açıklamaları da dikkat çekti. Peki, Özcan Deniz'e ne oldu, Samar Dadgar ne dedi? İşte, merak edilenler…

Son dönemde özel hayatıyla ve ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bu kez sağlık durumu nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekti. Özcan Deniz hastaneye mi kaldırıldı? Sağlık durumu nasıl? Sevenleri tarafından merak edilen bu soruların yanıtları araştırılıyor. Öte yandan, eşi Samar Dadgar'ın bu konudaki açıklamaları da gündeme oturdu. Peki, Özcan Deniz hastaneye mi kaldırıldı? Özcan Deniz'e ne oldu, Samar Dadgar ne dedi? İşte, detaylar…

ÖZCAN DENİZ'E NE OLDU? ÖZCAN DENİZ HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Özcan Deniz'in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyuran Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci ve tıpkı Samar Dadgar gibi bu duruma sebep olan aile üyelerine yönelik eleştirilerde bulundu. Ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığına dair haberler sosyal medyada hızla yayılırken, sağlık durumu hakkında net bir açıklama bekleniyor.

Özcan Deniz hastaneye mi kaldırıldı? Özcan Deniz'e ne oldu, Samar Dadgar ne dedi?Özcan Deniz Samar Dadgar ve oğulları

SAMAR DADGAR NE DEDİ?

Eşi Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığı haberini sosyal medyadan veren Samar Dadgar, paylaşımı sırasında "Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" dedi. Gelen eleştiriler üzerine farklı bir paylaşımda daha bulunan Samar Dadgar, "Allah sizi affetmesin, bu adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünün neden gözyaşı akıttığının hesabı sorulacaktır" açıklamasında bulundu.

Özcan Deniz hastaneye mi kaldırıldı? Özcan Deniz'e ne oldu, Samar Dadgar ne dedi?Samar Dadgar ne dedi

Özcan Deniz hastaneye mi kaldırıldı? Özcan Deniz'e ne oldu, Samar Dadgar ne dedi?Samar Dadgar Özcan Deniz paylaşımı

Hemen akabinde paylaşımda bulunan Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci ise paylaşımı sırasında "Para için yapamayacağınız çirkinlik yok sizin, tek gelir kaynağınız ellerinizin arasından uçup gitti diye şuurunuzu yitirdiniz. Ama henüz bitmedi hepiniz yargı karşında da hesap vereceksiniz. Sizin aileliğiniz yerin dibine batsın." ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz hastaneye mi kaldırıldı? Özcan Deniz'e ne oldu, Samar Dadgar ne dedi?Sibel Semerci paylaşımları

Özcan Deniz hastaneye mi kaldırıldı? Özcan Deniz'e ne oldu, Samar Dadgar ne dedi?Sibel Semerci ne dedi

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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