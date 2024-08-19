ORMAN YANGINLARI SON DURUM! Orman yangınları devam ediyor mu, durdu mu? İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, ve Uşak yangınları son durum!

Orman yangınları son durum! Orman yangınları devam ediyor mu, durdu mu? İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, ve Uşak yangınları son durum ne? Yangınlara müdahale ediliyor mu, ne zaman tamamen söndürülecek? 7 ilde art arda çıkan yangınlar ülkenin gündemine oturmuş durumda. Vatandaşlar merakla yangınla ilgili gelişmeleri araştırırken, orman yangınları ile ilgili son gelişmeler haberimizde…

MANİSA VE UŞAK YANGIN SON DURUM!

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa ve Uşak yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Aydın Bozdoğan'daki yangın büyük oranda kontrol altında. İzmir Menderes ve Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kısmen kontrol altında" ifadelerini kullandı.

İZMİR YANGIN SON DURUM!

İzmir Karşıyaka Yamanlar'daki yangın dün kontrol altına alınmıştı ancak İzmir'in Menderes ilçesinde yangın hala devam ediyor.

KARABÜK YANGINI SON DURUM!

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti ve yaptığı açıklamada "Perşembe günü sabahtan bu saate kadar 247 yangına müdahale edildi, bunlardan 241'i kontrol altına alındı." dedi. Yumaklı, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok." ifadelerini kullandı.

MUĞLA YANGIN SON DURUM!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın X hesabında yaptığı açıklama "Ula ve Yatağan'daki yangınlar kısmen kontrol altında." olduğunu belirtti.

AYDIN YANGIN SON DURUM!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın X hesabında yaptığı açıklama "Bozdoğan'daki yangın büyük oranda kontrol altında." olduğunu belirtti.