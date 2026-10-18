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Şanlıurfa Siverek'te ütüyle yakıldığı iddia edilen çocuğun 3 yakını gözaltına alındı

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Şanlıurfa Siverek'te ütüyle yakıldığı iddia edilen çocuğun 3 yakını gözaltına alındı
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Şanlıurfa Siverek'te 8 yaşındaki kız çocuğun darbedilip ütüyle yakıldığı iddia edildi; çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çocuğun annesi, anneannesi ve teyzesi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde darbedilip ütüyle yakıldığı iddia edilen H.Z. (8) adlı kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Çocuğun annesi, anneannesi ve teyzesi gözaltına alındı.

Olay, Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; H.Z. adlı çocuk, evde henüz belirlenemeyen nedenle annesi tarafından darbedildi. Sıcak ütüyle de vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşturulduğu öne sürülen H.Z., ihbarla adrese sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrollerinden sonra ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık servisine sevk edilen H.Z.'nin vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle tedavisine burada devam edildiği bildirildi.

Olay ilgili soruşturma kapsamında, H.Z.'nin ismi açıklanmayan annesi, anneannesi ve teyzesi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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