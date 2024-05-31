O mu bu mu soruları 2024! #129300
Bu ya da o soruları, katılımcıların verilen iki seçenek arasında seçim yapmaları için karşılaştırmalı sorular kullanan eğlenceli bir etkinliktir. İşte, O mu bu mu soruları 2024!
a-ya da soruları olarak da bilinen bu sorular genellikle buz kırıcı ya da oyun olarak kullanılır. Bununla birlikte, eğitim ve araştırma araçları olarak da kullanılabilirler. İŞte, O mu bu mu soruları
O MU BU MU SORULARI
- Piyangodan 100 milyon kazanmak mı; sevdiğiniz işi yaparak para kazanmak mı?
- Tadı çok kötü ancak yedikten sonra sana farklı süper güçler katan bir yiyecek mi; çok sevdiğin ancak yedikten sonra seni 1 saat işlevsiz kılan bir yiyecek mi?
- Issız bir yerde, harika bir plajı olan lüks bir ağaç evde yaşamak mı; mükemmel bir internet bağlantısı olan, lüks bir yeraltı deposunda yaşamak mı?
- Zoom toplantıları mı yoksa yüz yüze toplantılar mı?
- Görüşmeci mi yoksa görüşülen kişi mi?
- Kitap zekası mı, sokak zekası mı?
- Evde eğitim mi, sınıfta eğitim mi?
- Saha gezileri mi yoksa saha günleri mi?
- Ev ödevi mi, sınıf ödevi mi?
- Büyük sınıf mı küçük sınıf mı?
- Masalar mı, sıralar mı?
- Takım projesi mi yoksa tek başına proje mi?
- Yakın tarih mi, eski tarih mi?
- Kimya mı biyoloji mi?
- Geometri mi cebir mi?
- Üniversite mi, lise mi?
- Kalem mi, kurşun kalem mi?
- Hayatının geri kalanında çok kötü görünen ve çok rahatsız kıyafetler giymek mi; bir daha asla seks yapmamak mı?
- 30 yaşından itibaren fiziksel olarak yaşlanmadan 100 yaşına kadar yaşlanmak mı; erken yaşlanıp hayatın boyunca zihninin keskin kalması mı?
- Hiç uyumamak mı; hiç duş almamak mı?
- Kökü kokan bir sarayda yaşamak mı; harika kokan bir stüdyo dairede yaşamak mı?
- Her zaman seyahat edebilme özgürlüğü mü; hayalinizdeki evde yaşamak ancak asla seyahat etmemek mi?
- Müzik dersi mi, beden eğitimi dersi mi?
- Üniforma mı yoksa gündelik kıyafetler mi?
- Yurt mu yoksa Kardeşlik/Kardeşlik Evi mi?
- Okul yemeği mi, ev yemeği mi?
- Tavuk nugget mı balık kroket mi?
- Oyuncaklar mı, Video Oyunları mı?
- Youtuber mı Twitcher mı?
- Bisiklet mi Scooter mı?
- Çizgi Film mi Anime mi?
- Netflix mi Disney+ mı?
- Minecraft mı Roblox mu?
- Tiktok mu Twitch mi?
- Cadılar Bayramı mı, Noel mi?
- Hangisini tercih ederdin: Hayat boyu yanında olacak bir temizlikçi mi; kişisel bir şef mi?
- Dünyadanın en güçlü insanlarıyla kolaylıkla arkadaş olabilmek mi; ruh eşinle hayat boyu aşkla ve mutlu yaşamak mı?
- Ruh eşinle çocuk yapabilecek kadar gençken tanışmak mı; yeterince yaşayıp ne istediğine emin olduktan sonra tanışmak mı?
- Renk körü olmak mı; tat duyusunu yitirmek mi?
- Akşam yemeğini hiç tanımadığın ama hoşlandığın biriyle yemek mi; yakından tanıdığın ancak hiç ilgini çekmeyen biriyle yemek mi?
- Tüm dişlerini kaybetmek mi; 1 yıl boyunca korkunç bir akne problemi yaşamak mı?
- Ruh eşinle başka biriyle evliyken tanışmak mı; ruh eşinle evlenip sonrasında hemen kaybetmek mi?Harika bir şef olmak mı; harika bir müzisyen olmak mı?
- Kriz anlarında sağlıklı düşünme yetisi mi; hatasız bir yön becerisine sahip olmak mı?Harika bir görme yeteneği ve çarpık dişler mi; zayıf görme yeteneği ve harika dişler mi?
- En sevdiğiniz kahveciden her gün bedava bir kahve kazanmak mı; sizi her gün sağlıklı kılacak günlük bir takviye kazanmak mı?
- Özel mi yoksa pijama partisi mi?
- Eğlenceli park mı yoksa hayvanat bahçesi mi?
- Havuz mu yoksa şişme şato mu?
- Sihirbaz mı palyaço mu?
- Yaz tatili mi kış tatili mi?
- Eğitim mi, deneyim mi?Hız mı doğruluk mu?
- Özel ofis mi yoksa ayrılmış park yeri mi?
- Zor bir müşteri mi yoksa zor bir iş arkadaşı mı?
- E-posta mı, telefon mu?
- Ofisten mi yoksa evden mi çalışıyorsunuz?
- Zoom toplantıları mı yoksa yüz yüze toplantılar mı?
- Görüşmeci mi yoksa görüşülen kişi mi?
- Kitap zekası mı, sokak zekası mı?
- Eğitim mi, deneyim mi?
- Hız mı doğruluk mu?
- Özel ofis mi yoksa ayrılmış park yeri mi?
- Şirket toplantısı mı yoksa şirket tatil partisi mi?
- Günlük kıyafetler mi yoksa resmi kıyafetler mi?
- Cuma izinli mi, pazartesi izinli mi?
- Açık ofis mi, kabin mi?
- Windows mu iOS mu?
- Daha fazla para mı yoksa daha fazla boş zaman mı?
- Zor bir müşteri mi yoksa zor bir iş arkadaşı mı?
- E-posta mı, telefon mu?
- Ofisten mi yoksa evden mi çalışıyorsunuz?
- Zoom toplantıları mı yoksa yüz yüze toplantılar mı?
- Görüşmeci mi yoksa görüşülen kişi mi?
- Kitap zekası mı, sokak zekası mı?
- Eğitim mi, deneyim mi?
Hangisiyle zihinsel bağlantı kurmak istersin; en iyi arkadaşın ya da ruh eşinle mi, en tehlikeli düşmanınla mı?
Hangisini isterdin: Ruh eşini her gece rüyanda görmek ancak asla tanışamamak mı; ruh eşinle sonsuza dek birlikte olup her gece korkunç kabuslar görmek mi?
- Hız mı doğruluk mu?
- Özel ofis mi yoksa ayrılmış park yeri mi?
- Sinemada film izlemek mi, evde film izlemek mi?
- Büyük düğün mü yoksa samimi düğün mü?
- Çocuk sahibi olmak mı, olmamak mı?
- Kırsalda bir ev mi yoksa şehirde bir ev mi?
- Giderleri paylaşalım mı yoksa ayıralım mı?
- Her hafta harika bir çiçek buketinin kapınıza gelmesi mi; her hafta harika bir şarap sepeti mi?
- Evinizin bir yangında yanması mı; işinizden kovulmak mı?
- Ünlü bir oyuncu olup en sevdiğiniz Hollywood ünlüsüyle birlikte çalışmak mı; tüm zamanların en iyi filmi olacak bir kitap uyarlamasının yazarı olmak mı?
- Yılın 3 ayında tatil yapmak mı; her ay 1 hafta tatil yapmak mı?
- Ruh eşinle evlenip zar zor geçinmek mi; sana platonik olarak aşık olan bir arkadaşınla evlenmek mi?
- İnsanlığın en büyük problemlerinden birini çözmek ancak hayat boyu yalnız kalmak mı; anlamlı bir işte çalışıp sevdiğin kişiyle birlikte gözlerden uzak bir yaşam mı?
- Bir kaza sonucu dış görünüşünü kaybetmek mi; karakterini değiştiren bir beyin hasarı yaşamak mı?
- Görme duyunu kaybetmek mi; duyma duyunu kaybetmek mi?
- En yakın arkadaşını kaybetmek mi; 1 yıldan daha az ömrün kaldığını öğrenmek mi?Dünyanın her yerine yolculuk eden dijital bir gezgin olarak internete bağlı yaşamak mı; medeniyetten uzak yaşayan yetenekli bir sanatçı/zanaatkar olmak mı?
- İstediğin yerde kendi restoranını işletmek mi; tüm restoranları gezip en iyi yemekleri tadan bir gurme olmak mı?
- Yılın 3 ayında tatil yapmak mı; her ay 1 hafta tatil yapmak mı?
- Ruh eşinle evlenip zar zor geçinmek mi; sana platonik olarak aşık olan bir arkadaşınla evlenmek mi?
- İnsanlığın en büyük problemlerinden birini çözmek ancak hayat boyu yalnız kalmak mı; anlamlı bir işte çalışıp sevdiğin kişiyle birlikte gözlerden uzak bir yaşam mı?
- Bir kaza sonucu dış görünüşünü kaybetmek mi; karakterini değiştiren bir beyin hasarı yaşamak mı?
- Görme duyunu kaybetmek mi; duyma duyunu kaybetmek mi,*
- En yakın arkadaşını kaybetmek mi; 1 yıldan daha az ömrün kaldığını öğrenmek mi?
- Dünyanın her yerine yolculuk eden dijital bir gezgin olarak internete bağlı yaşamak mı; medeniyetten uzak yaşayan yetenekli bir sanatçı/zanaatkar olmak mı?
- İstediğin yerde kendi restoranını işletmek mi; tüm restoranları gezip en iyi yemekleri tadan bir gurme olmak mı?
- Dışarıda mı yemek yiyorsunuz yoksa evde mi sipariş veriyorsunuz?
- Süslü bir restoranda sıradan yemeklerle akşam yemeği mi yoksa gölgeli bir restoranda harika lezzetlerle akşam yemeği mi?
- Arkadaşlarınızla/ailenizle mi yoksa yalnız mı çıkarsınız?
- Aile ziyareti mi yoksa aile ziyareti mi?
- Tatlılar mı yoksa tuzlu atıştırmalıklar mı?
- Uykuya dalarsanız bölümü izlemeye devam mı edersiniz yoksa durdurup ertesi gün mü izlersiniz?
- Korku filmleri mi, romantik filmler mi?
- Müzeler mi Alışveriş Merkezleri mi?
- Yakın yerlere karayolu yolculuğu mu yoksa uzak yerlere uçakla seyahat mi?
- Kahvaltıda kahve mi yoksa meyve suyu mu?
- Spor mu yoksa Masa Oyunları mı?
- Pijamalarla mı uyursunuz yoksa küçük kıyafetlerle mi?
- Tembel Pazar günü mü yoksa evi temizlemek için Pazar günü mü?
- Yağmurlu günler mi güneşli günler mi?
- Yemek yapar mısınız ya da bulaşık yıkar mısınız?
- Şirket toplantısı mı yoksa şirket tatil partisi mi?
- Günlük kıyafetler mi yoksa resmi kıyafetler mi?
- Cuma izinli mi, pazartesi izinli mi?
- Açık ofis mi, kabin mi?
- Windows mu iOS mu?
- Daha fazla para mı yoksa daha fazla boş zaman mı?
- Zor bir müşteri mi yoksa zor bir iş arkadaşı mı?
- E-posta mı, telefon mu?
- Ofisten mi yoksa evden mi çalışıyorsunuz?
- Zoom toplantıları mı yoksa yüz yüze toplantılar mı?
- Görüşmeci mi yoksa görüşülen kişi mi?
- Kitap zekası mı, sokak zekası mı?
- Eğitim mi, deneyim mi?
- Hız mı doğruluk mu?
- Özel ofis mi yoksa ayrılmış park yeri mi?
- Şirket toplantısı mı yoksa şirket tatil partisi mi?
- Günlük kıyafetler mi yoksa resmi kıyafetler mi?
- Cuma izinli mi, pazartesi izinli mi?
- Açık ofis mi, kabin mi?
- Windows mu iOS mu?
- Daha fazla para mı yoksa daha fazla boş zaman mı?
- Zor bir müşteri mi yoksa zor bir iş arkadaşı mı?
- E-posta mı, telefon mu?
- Ofisten mi yoksa evden mi çalışıyorsunuz?
- Şirket toplantısı mı yoksa şirket tatil partisi mi?
- Günlük kıyafetler mi yoksa resmi kıyafetler mi?
- Cuma izinli mi, pazartesi izinli mi?
- Açık ofis mi, kabin mi?
- Windows mu iOS mu?
- Daha fazla para mı yoksa daha fazla boş zaman mı?
- Küçük çocuklarla mı yoksa yaşlılarla mı takılıyorsunuz?
- Para borcu mu yoksa iyilik borcu mu?
- Günlük kıyafetler mi yoksa resmi kıyafetler mi?
- Cuma izinli mi, pazartesi izinli mi?
- Açık ofis mi, kabin mi?
- Windows mu iOS mu?
- Bir arkadaşınıza aşık olmak mı yoksa bir arkadaşınızın size aşık olması mı?
- Yolculuk mu yoksa film gecesi mi?
- Bar mı kahve evi mi?
- Kahvaltı mı, akşam yemeği mi?
- Geceyi bir arkadaşınızın evinde geçirmek mi yoksa bir arkadaşınızın geceyi sizde geçirmesi mi?
- Evcil hayvanları olan arkadaşlar mı yoksa çocukları olan arkadaşlar mı?
- Kıyafet paylaşmak mı, yemek paylaşmak mı?
- İçki oyunları mı yoksa video oyunları mı?
- Korku filmleri mi, komedi filmleri mi?
- Cadılar Bayramı partisi mi, Noel partisi mi?
- Yürüyüş mü, bisiklete binmek mi?
- Pizza Ananaslı mı yoksa ananassız mı?
- Tuzlu mu tatlı mı?
- Waffle mı Pankek mi?
- Patates kızartması yanında ketçapla mı yoksa üstünde ketçapla mı?
- Ev yemeği mi yoksa paket servis/fast food mu?
- Sütlü kahve mi sütsüz kahve mi?
- Sebzeler mi Meyveler mi?
- Vanilyalı Dondurma mı Çikolatalı Dondurma mı?
- Patates püresi mi patates kızartması mı?
- Diyet Kola mı, Normal Kola mı?
- Yeşil meyve suyu mu portakal suyu mu?
- patates dilimleri veya patates kızartması
- Taco mu Burrito mu?
- Çilekli Dondurma mı Vanilyalı Dondurma mı?
- McDonald's mı Burger King mi?
- Birkaç yakın arkadaş mı yoksa yüzlerce parti arkadaşı mı?
- Sır vermek mi, sır almak mı?
- Doğruluk mu cesaret mi?
- Eski arkadaşlar mı yoksa yeni arkadaşlar mı?
- Daha fazla para mı yoksa daha fazla boş zaman mı?
- Kira ödemek mi, ipotek ödemek mi?
- Ev arkadaşı mı yoksa yalnız mı yaşıyorsunuz?
- Soğuk bir duş mu yoksa soğuk bir akşam yemeği mi?
- Fakir ve ünlü mü yoksa zengin ve bilinmeyen mi?
- Para mı aşk mı?
- Filmler mi, kitaplar mı?
- Komedi mi korku mu?
- Yolcu mu sürücü mü?
- Orman mı, sahil mi?
- Yaz mı kış mı?
- Dışarıda mı içeride mi?
- Et mi sebze mi?
- Oturarak mı yoksa ayakta mı?
- Zor bir müşteri mi yoksa zor bir iş arkadaşı mı?
- E-posta mı, telefon mu?
- Ofisten mi yoksa evden mi çalışıyorsunuz?
- Zoom toplantıları mı yoksa yüz yüze toplantılar mı?
- Görüşmeci mi yoksa görüşülen kişi mi?
- Kitap zekası mı, sokak zekası mı?
- Eğitim mi, deneyim mi?
- Hız mı doğruluk mu?
- Özel ofis mi yoksa ayrılmış park yeri mi?
- Şirket toplantısı mı yoksa şirket tatil partisi mi?