O mu bu mu soruları 2024! #129300

a-ya da soruları olarak da bilinen bu sorular genellikle buz kırıcı ya da oyun olarak kullanılır. Bununla birlikte, eğitim ve araştırma araçları olarak da kullanılabilirler. İŞte, O mu bu mu soruları

O MU BU MU SORULARI

Piyangodan 100 milyon kazanmak mı; sevdiğiniz işi yaparak para kazanmak mı?

Tadı çok kötü ancak yedikten sonra sana farklı süper güçler katan bir yiyecek mi; çok sevdiğin ancak yedikten sonra seni 1 saat işlevsiz kılan bir yiyecek mi?

Issız bir yerde, harika bir plajı olan lüks bir ağaç evde yaşamak mı; mükemmel bir internet bağlantısı olan, lüks bir yeraltı deposunda yaşamak mı?

Zoom toplantıları mı yoksa yüz yüze toplantılar mı?

Görüşmeci mi yoksa görüşülen kişi mi?

Kitap zekası mı, sokak zekası mı?

Evde eğitim mi, sınıfta eğitim mi?

Saha gezileri mi yoksa saha günleri mi?

Ev ödevi mi, sınıf ödevi mi?

Büyük sınıf mı küçük sınıf mı?

Masalar mı, sıralar mı?

Takım projesi mi yoksa tek başına proje mi?

Yakın tarih mi, eski tarih mi?

Kimya mı biyoloji mi?

Geometri mi cebir mi?

Üniversite mi, lise mi?

Kalem mi, kurşun kalem mi?

Hayatının geri kalanında çok kötü görünen ve çok rahatsız kıyafetler giymek mi; bir daha asla seks yapmamak mı?



30 yaşından itibaren fiziksel olarak yaşlanmadan 100 yaşına kadar yaşlanmak mı; erken yaşlanıp hayatın boyunca zihninin keskin kalması mı?

Hiç uyumamak mı; hiç duş almamak mı?

Kökü kokan bir sarayda yaşamak mı; harika kokan bir stüdyo dairede yaşamak mı?

Her zaman seyahat edebilme özgürlüğü mü; hayalinizdeki evde yaşamak ancak asla seyahat etmemek mi?

Müzik dersi mi, beden eğitimi dersi mi?

Üniforma mı yoksa gündelik kıyafetler mi?

Yurt mu yoksa Kardeşlik/Kardeşlik Evi mi?

Okul yemeği mi, ev yemeği mi?

Tavuk nugget mı balık kroket mi?

Oyuncaklar mı, Video Oyunları mı?

Youtuber mı Twitcher mı?

Bisiklet mi Scooter mı?

Çizgi Film mi Anime mi?

Netflix mi Disney+ mı?

Minecraft mı Roblox mu?

Tiktok mu Twitch mi?

Cadılar Bayramı mı, Noel mi?

Hangisini tercih ederdin: Hayat boyu yanında olacak bir temizlikçi mi; kişisel bir şef mi?

Dünyadanın en güçlü insanlarıyla kolaylıkla arkadaş olabilmek mi; ruh eşinle hayat boyu aşkla ve mutlu yaşamak mı?

Ruh eşinle çocuk yapabilecek kadar gençken tanışmak mı; yeterince yaşayıp ne istediğine emin olduktan sonra tanışmak mı?

Renk körü olmak mı; tat duyusunu yitirmek mi?

Akşam yemeğini hiç tanımadığın ama hoşlandığın biriyle yemek mi; yakından tanıdığın ancak hiç ilgini çekmeyen biriyle yemek mi?

Tüm dişlerini kaybetmek mi; 1 yıl boyunca korkunç bir akne problemi yaşamak mı?

Ruh eşinle başka biriyle evliyken tanışmak mı; ruh eşinle evlenip sonrasında hemen kaybetmek mi?Harika bir şef olmak mı; harika bir müzisyen olmak mı?

Kriz anlarında sağlıklı düşünme yetisi mi; hatasız bir yön becerisine sahip olmak mı?Harika bir görme yeteneği ve çarpık dişler mi; zayıf görme yeteneği ve harika dişler mi?

En sevdiğiniz kahveciden her gün bedava bir kahve kazanmak mı; sizi her gün sağlıklı kılacak günlük bir takviye kazanmak mı?

Özel mi yoksa pijama partisi mi?

Eğlenceli park mı yoksa hayvanat bahçesi mi?

Havuz mu yoksa şişme şato mu?

Sihirbaz mı palyaço mu?

Yaz tatili mi kış tatili mi?

Eğitim mi, deneyim mi?Hız mı doğruluk mu?

Özel ofis mi yoksa ayrılmış park yeri mi?

Zor bir müşteri mi yoksa zor bir iş arkadaşı mı?

E-posta mı, telefon mu?

Ofisten mi yoksa evden mi çalışıyorsunuz?

Zoom toplantıları mı yoksa yüz yüze toplantılar mı?

Görüşmeci mi yoksa görüşülen kişi mi?

Kitap zekası mı, sokak zekası mı?

Eğitim mi, deneyim mi?

Hız mı doğruluk mu?

Özel ofis mi yoksa ayrılmış park yeri mi?

Şirket toplantısı mı yoksa şirket tatil partisi mi?

Günlük kıyafetler mi yoksa resmi kıyafetler mi?

Cuma izinli mi, pazartesi izinli mi?

Açık ofis mi, kabin mi?

Windows mu iOS mu?

Daha fazla para mı yoksa daha fazla boş zaman mı?

Zor bir müşteri mi yoksa zor bir iş arkadaşı mı?

E-posta mı, telefon mu?

Ofisten mi yoksa evden mi çalışıyorsunuz?

Zoom toplantıları mı yoksa yüz yüze toplantılar mı?

Görüşmeci mi yoksa görüşülen kişi mi?

Kitap zekası mı, sokak zekası mı?

Eğitim mi, deneyim mi?

Hangisiyle zihinsel bağlantı kurmak istersin; en iyi arkadaşın ya da ruh eşinle mi, en tehlikeli düşmanınla mı? Hangisini isterdin: Ruh eşini her gece rüyanda görmek ancak asla tanışamamak mı; ruh eşinle sonsuza dek birlikte olup her gece korkunç kabuslar görmek mi?

Hız mı doğruluk mu?

Özel ofis mi yoksa ayrılmış park yeri mi?

Sinemada film izlemek mi, evde film izlemek mi?

Büyük düğün mü yoksa samimi düğün mü?

Çocuk sahibi olmak mı, olmamak mı?

Kırsalda bir ev mi yoksa şehirde bir ev mi?

Giderleri paylaşalım mı yoksa ayıralım mı?

Her hafta harika bir çiçek buketinin kapınıza gelmesi mi; her hafta harika bir şarap sepeti mi?

Evinizin bir yangında yanması mı; işinizden kovulmak mı?

Ünlü bir oyuncu olup en sevdiğiniz Hollywood ünlüsüyle birlikte çalışmak mı; tüm zamanların en iyi filmi olacak bir kitap uyarlamasının yazarı olmak mı?

Yılın 3 ayında tatil yapmak mı; her ay 1 hafta tatil yapmak mı?

Ruh eşinle evlenip zar zor geçinmek mi; sana platonik olarak aşık olan bir arkadaşınla evlenmek mi?

İnsanlığın en büyük problemlerinden birini çözmek ancak hayat boyu yalnız kalmak mı; anlamlı bir işte çalışıp sevdiğin kişiyle birlikte gözlerden uzak bir yaşam mı?

Bir kaza sonucu dış görünüşünü kaybetmek mi; karakterini değiştiren bir beyin hasarı yaşamak mı?

Görme duyunu kaybetmek mi; duyma duyunu kaybetmek mi?

En yakın arkadaşını kaybetmek mi; 1 yıldan daha az ömrün kaldığını öğrenmek mi?Dünyanın her yerine yolculuk eden dijital bir gezgin olarak internete bağlı yaşamak mı; medeniyetten uzak yaşayan yetenekli bir sanatçı/zanaatkar olmak mı?

İstediğin yerde kendi restoranını işletmek mi; tüm restoranları gezip en iyi yemekleri tadan bir gurme olmak mı?

Yılın 3 ayında tatil yapmak mı; her ay 1 hafta tatil yapmak mı?

Ruh eşinle evlenip zar zor geçinmek mi; sana platonik olarak aşık olan bir arkadaşınla evlenmek mi?

İnsanlığın en büyük problemlerinden birini çözmek ancak hayat boyu yalnız kalmak mı; anlamlı bir işte çalışıp sevdiğin kişiyle birlikte gözlerden uzak bir yaşam mı?

Bir kaza sonucu dış görünüşünü kaybetmek mi; karakterini değiştiren bir beyin hasarı yaşamak mı?

Görme duyunu kaybetmek mi; duyma duyunu kaybetmek mi,*

En yakın arkadaşını kaybetmek mi; 1 yıldan daha az ömrün kaldığını öğrenmek mi?

Dünyanın her yerine yolculuk eden dijital bir gezgin olarak internete bağlı yaşamak mı; medeniyetten uzak yaşayan yetenekli bir sanatçı/zanaatkar olmak mı?

İstediğin yerde kendi restoranını işletmek mi; tüm restoranları gezip en iyi yemekleri tadan bir gurme olmak mı?

Dışarıda mı yemek yiyorsunuz yoksa evde mi sipariş veriyorsunuz?

Süslü bir restoranda sıradan yemeklerle akşam yemeği mi yoksa gölgeli bir restoranda harika lezzetlerle akşam yemeği mi?