Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükellefleri ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı. Başkanlık, e-Beyan sistemlerinde gerçekleştirilecek planlı çalışmalar nedeniyle bazı hizmetlerin geçici olarak kullanılamayacağını bildirdi.

3 GÜN BOYUNCA BEYANNAME GÖNDERİLEMEYECEK

GİB'in açıklamasına göre, 1 Ağustos 2026 saat 00.00 ile 3 Ağustos 2026 saat 23.59 arasında beyanname sistemlerine erişimde kısıtlama uygulanacak. Bu süre boyunca DBS, e-Beyanname ve İnternet Vergi Dairesi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilemeyecek.

ÇALIŞMALARIN ARDINDAN SİSTEM YENİDEN AKTİF EDİLECEK

Başkanlık, planlanan sistem çalışmalarının tamamlanmasının ardından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için beyanname sistemlerinin en kısa sürede yeniden kullanıma açılacağını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com