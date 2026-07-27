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İran'dan Melania Trump ve oğlu Barron'a açık tehdit

İran'dan Melania Trump ve oğlu Barron'a açık tehdit Haber Videosunu İzle
İran'dan Melania Trump ve oğlu Barron'a açık tehdit
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ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran bir gelişme yaşandı. İran basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler ve oğlu Barron'a yönelik tehdit içeren bir video yayımlandı.

  • İran Devrim Muhafızları'na yakın Tesnim haber ajansı, Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin bilgiler ve oğlu Barron'a yönelik tehdit içeren bir video yayımladı.
  • Videoda Barron Trump'a hitaben 'Bizi beklesin.' ifadesi yer aldı.
  • İsrail'in, İran'ın Donald Trump'a yönelik yeni ve somut bir suikast planı hazırladığına dair istihbaratı Washington yönetimiyle paylaştığı iddia edildi.

İran'dan bu kez ABD Başkanı Donald Trump yerine eşi Melania Trump ile oğlu Barron Trump'a yönelik suikast mesajı geldi. 

SIK BULUNDUĞU YERLER İLE ALIŞVERİŞ YAPTIĞI MAĞAZALAR GÖSTERİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim haber ajansının Telegram hesabında yapılan paylaşımda, Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler ve oğlu Barron'a yönelik tehdit içeren bir video yayımlandı.

MESAJ BARRON'A: BİZİ BEKLESİN

Videonun sonunda ise Barron Trump'a hitaben, "Bizi beklesin." ifadesine yer verildiği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

İsrail’in, İran’ın ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik yeni ve “somut” bir suikast planı hazırladığına ilişkin istihbaratı Washington yönetimiyle paylaştığı öne sürülmüştü.

ABD basınında yer alan haberlere göre söz konusu istihbarat, daha önce takip edilen genel tehditlerden farklı olarak yeni ve belirli bir plana işaret ediyor.

CNN, konu hakkında bilgi sahibi ancak isimleri açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington’ın Trump’a yönelik olası suikast planlarına ilişkin uzun süredir düzenli istihbarat aldığını belirtmişti.

Ancak İsrail’den gelen son uyarının yeni olduğu ve “somut bir suikast planını” içerdiği öne sürülmüştü.

Wall Street Journal da ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak İsrail istihbaratının İran’a ait “yeni” bir suikast planına ilişkin bilgiler içerdiğini yazmıştı.

 

 

Kaynak: AA
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