Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel'den 'İmamoğlu' çıkışı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çarpıcı bir çıkış yaptı. Halk Tv canlı yayınında konuşan Özel, seçimi kazanacak isimlerle yola çıkacaklarını söyledi.

"KAYBEDECEK ADAYI ADAY YAPMAYIZ"

Özel şu ifadeleri kullandı: "Kaybedecek adayı aday yapmayız; o aday genel başkan olsa bile. 2023 Genel Seçimleri'nde Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş aday olsaydı şu an bu durumda olmazdık.

"ADAYIN MİLLET TARAFINDAN BELİRLENMESİ GEREKİR"

Ekrem İmamoğlu sorusuna da yanıt veren Özel, İmamoğlu'nun aday olamaması halinde planlarının bulunduğunu belirtti. Özel şunları söyledi: "İmamoğlu'nun aday yapılmaması için yapılan her şeyin bedelinin Tayyip Erdoğan ve AK Parti tarafından ödeniyor olması lazım. Erdoğan rakibinden korkan ve rakibi aday olmasın diye onu hapse attıran birisidir ve siyasi bedeli ödemesi gerekir. Bu nedenle Ekrem Başkanın aday olamayacağı durumda adayın millet tarafından belirlenmesi gerekir."

Kaynak: Haberler.com