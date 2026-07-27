Üç kadını bıçaklayan saldırgan yakalanınca 'Bunu Allah emretti' dedi

Fransa'nın başkenti Paris'te elinde iki mutfak bıçağı bulunan bir saldırgan, sokak ortasında üç kadına saldırdı. Porte de Clichy bölgesinde yaşanan olayda 19, 24 ve 36 yaşlarındaki üç kadın yaralanırken, iki kadının ağır yaralandığı açıklandı. Görgü tanıklarının müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan, görev dışındaki bir polis memuru tarafından gözaltına alındı.

GÖRGÜ TANIKLARI VALİZ VE SANDALYE İLE MÜDAHALE ETTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganın elindeki iki büyük mutfak bıçağıyla kadınlara saldırdığı görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar saldırganı durdurmak için valiz ve sandalye fırlattı. Bir kişinin attığı valiz nedeniyle bıçakları düşüren saldırgan yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen görev dışındaki bir polis memuru da saldırganı gözaltına aldı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, saldırganı durduran vatandaşlar ile polis memurunun cesaretini övdü.

"BUNU ALLAH EMRETTİ" DİYE BAĞIRDI

Yetkililerin açıklamasına göre saldırgan, gözaltına alındığı sırada "Bunu yapmamı Allah emretti" ifadelerini kullandı. Ancak İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, şüphelinin olay sırasında yaptığı açıklamaların tutarsız olduğunu belirterek saldırının nedenine ilişkin henüz kesin bir sonuca varılmadığını söyledi.

Bazı görgü tanıkları ise saldırganın kadınları özellikle hedef aldığını ve "Allah beni kadınları öldürmek için gönderdi" dediğini öne sürdü.

HAMİLE KADININ DA ARALARINDA OLDUĞU 3 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda yaralanan kadınların 19, 24 ve 36 yaşlarında olduğu açıklandı. Yerel yetkililere göre yaralılardan birinin hamile olduğu, iki kadının ise ağır yaralanmasına rağmen hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

TERÖR İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı'nın olayın terör kapsamında soruşturulup soruşturulmayacağını değerlendirdiği bildirildi. Ancak şu aşamada soruşturma Paris Savcılığı tarafından yürütülüyor ve saldırının kesin motivasyonu henüz netlik kazanmış değil. Yetkililer, şüphelinin kimliği ve ruh sağlığına ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı