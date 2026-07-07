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NATO devlet başkanları Ankara'ya gelmeye devam ediyor

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NATO Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney Ankara'ya geldi. Carney'i havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek karşıladı.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney Ankara'ya geldi.

36'ncısı düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya liderlerin gelişi devam ediyor. Zirve çerçevesinde Kanada Başbakanı Mark Carney ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Carney'i havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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