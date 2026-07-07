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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı Caine ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı Caine ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'i resmi törenle karşıladı. İki komutan, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile bir araya geldi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Bayraktaroğlu, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Caine'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Caine, Onur Kıtası'nı selamladı. Bayraktaroğlu ile Caine, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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