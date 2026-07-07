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İki gence mezar olan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı

İki gence mezar olan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı Haber Videosunu İzle
İki gence mezar olan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde alkollü sürücü M.E.C.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 2 genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 gencin hayatını kaybettiği kazada otomobil sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşanan kazada M.E.C. idaresindeki 31 BAR 719 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarparak takla atmış, hurdaya dönen otomobilde 23 yaşındaki Bestami Keleş, 19 yaşındaki Sudenaz Menekşe ölmüş ve 3 kişi yaralanmıştı. Yaralıların tedavisi sürerken takla atarak 2 gence mezar olan sürücü M.E.C.'nin hastanedeki kontrollerde alkollü olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, kaza öncesi genç grubun Arsuz sahilinde birlikte alkol tükettiği ve ardından araçla gezmeye çıktığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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