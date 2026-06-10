Mithat Yenigün: Türkiye’nin müteahhitlik sektörü dünyada bir marka haline geldi

Türk müteahhitlik sektörünün duayen isimlerinden Mithat Yenigün, iş hayatına uzanan yolculuğunu, sektörün dünyadaki konumunu ve geleceğe ilişkin görüşlerini Haberler.com ekranlarında anlattı. Yarım asrı aşan meslek hayatından kesitler paylaşan Yenigün, Türk müteahhitlerinin uluslararası alandaki başarısına dikkat çekti.

"MATEMATİK HOCAM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Meslek hayatının başlangıcına değinen Mithat Yenigün, “Matematik hocam mühendisliği seçmem gerektiğini söylemişti” dedi. Eğitim hayatında aldığı yönlendirmelerin kariyerinde belirleyici olduğunu ifade eden Yenigün, mühendislik tercihinin ilerleyen yıllarda kendisine önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

"1973 YILINDA MİTHAT YENİGÜN FİRMASINI KURDUK"

İnşaat sektöründeki girişimcilik serüvenini anlatan Yenigün, “1973 yılında Mithat Yenigün firmasını kurduk” ifadelerini kullandı. Kuruluş sürecinden itibaren birçok projeye imza attıklarını söyleyen Yenigün, şirketin yıllar içerisinde uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir yapıya dönüştüğünü kaydetti.

"ÖDÜL İÇİN BİR HESAP YAPTIM, 90 YILIM GEÇMİŞ"

Kendisine verilen ödüllerin manevi anlamına dikkat çeken Yenigün, “Ödül bir onur veriyor, ödül için bir hesap yaptım 90 yılım geçmiş” dedi. Uzun çalışma hayatının ardından gelen takdirlerin kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade eden Yenigün, meslek hayatına dönüp baktığında önemli bir birikim oluştuğunu söyledi.

"TÜRKİYE’NİN MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ DÜNYADA BİR MARKA HALİNE GELDİ"

Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası başarılarına değinen Yenigün, “Türkiye’nin müteahhitlik sektörü dünyada bir marka haline geldi” ifadelerini kullandı. Türk firmalarının dünyanın farklı bölgelerinde önemli projeler üstlendiğini belirten Yenigün, sektörün Türkiye’nin küresel ölçekteki en güçlü markalarından biri olduğunu söyledi.

"YURT DIŞINDA YAPILACAK ÇOK İŞ VAR"

Devlet desteğinin sektör açısından önem taşıdığını vurgulayan Yenigün, “Devlet müteahhitlik sektörünü ne kadar desteklerse zarar etmez” dedi. Yurt dışı pazarlarda önemli fırsatlar bulunduğunu belirten Yenigün, “Yurt dışında yapılacak çok iş var, Türkiye’ye getirilecek çok para var” sözleriyle Türk müteahhitlerinin yeni projelerle ülke ekonomisine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

"EN ÇOK PAY ALDIĞIMIZ ÜLKE RUSYA"

Uluslararası pazarlardaki deneyimlerini paylaşan Yenigün, “Bir Avrupalı ve Amerikalıya göre hızlı çalışıyoruz” dedi. Türk firmalarının iş yapma hızının önemli bir avantaj olduğunu belirten Yenigün, “Şimdiye kadar en çok pay aldığımız ülke Rusya’dır” ifadeleriyle yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi.

"TÜRKİYE'DE ORTAKLIK KÜLTÜRÜMÜZ ÇOK ZAYIF"

Sektördeki yapısal sorunlara da değinen Yenigün, “Türkiye’de ortaklık kültürümüz çok zayıf” dedi. Daha güçlü ve büyük projelerin hayata geçirilebilmesi için iş birliği kültürünün geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Yenigün, ortak hareket etmenin sektöre önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

"YAPAY ZEKA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANILABİLİR"

Teknolojinin inşaat sektörüne etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yenigün, “Yapay zeka inşaat sektöründe kullanılabilir, yeniliğe açık olmak lazım” ifadelerini kullandı. Yeni teknolojilerin sektörün verimliliğini artırabileceğini belirten Yenigün, değişime ve yeniliklere uyum sağlamanın önemine dikkat çekti.

"AYNI İŞİ YAPMAYI TERCİH EDERDİM"

Hayatını yeniden yaşama fırsatı olsa aynı yolu tercih edeceğini söyleyen Yenigün, “Aynı işi yapmayı tercih ederdim” dedi. İnşaat sektöründe geçirdiği uzun yıllardan memnun olduğunu ifade eden Yenigün, mesleğine duyduğu bağlılığın bugün de devam ettiğini belirtti.