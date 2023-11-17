Metin Uca'nın ölümlerle geçen hayatı! Ailesinden sonra sevdiği 3 kadını kaybetmiş

Boyun şah damarının tıkalı olmasından dolayı direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan Metin Uca, günlerdir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz sene şubat ayında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Uca'nın hayatı boyunca ölümlerle sınandığını ve aşık olduğu 3 kadını peş peşe kaybettiğini söylemesi gündem oldu.

"SEVDİĞİM 3 KADIN AYRILDIKTAN SONRA ÖLDÜ, ONLARI İSTEMEDEN ÜZDÜM"

Anne ve babasını genç yaşta kaybettikten sonra sevdiklerini tek tek toprağa vermesinden bahseden Metin Uca, "30 yaşında 1,5 ay ile anne ve babamı kaybettim. O günden beri de yalnız yaşıyorum. Bağlanma korkum o zamana dayanıyor. Hayatımda hep sevdiklerimle sınandım. Birlikte olduğum 3 kadını da peş peşe kaybettim. Ankara'da ses sanatçısı bir sevgilimle kötü ayrılmıştık. Evde astım krizi geçirdi. Ona karşı çok mahcup olduğum bir hayatım var. Sonra Derya'yı kaybettim. Sonra yine bir başkası var. Bu ölümler hep ayrıldıktan sonra oldu. Kendimi suçlu hissetmedim ama istemeden üzdüm" demişti.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ölümden korkmadığını ve güzel öleceğini düşündüğünü söyleyen Metin Uca, vasiyetini de ilk kez açıklayarak "Burası özgür bir ülke olsa yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul boğazından serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.