Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul’da pazar günü hava nasıl olacak?
Yüksek sıcaklık ve nemin bunalttığı İstanbul'da bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü etkili olacak yağışların yanı sıra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Meteoroloji ayrıca 5 il için de sarı kodlu uyarıda bulundu.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri için sarı kodlu uyarı yayımladı; bu bölgelerde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
- İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 30-32 derece aralığında olması ve öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış geçmesi öngörülüyor.
- Yurdun güney kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normaller civarında seyretmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
5 İLE SARI KODLU UYARI
Yağışların özellikle Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında da kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarların eseceği bu nedenle de dikkatli olunması istendi.
SICAKLIK VE YÜKSEK NEM SÜRÜYOR
Sıcaklıklarınsa yurdun güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul’da bugün hava sıcaklığının 30-32 derece aralığında olması bekleniyor. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre kentte bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.
İstanbul'un yanı sıra Trakya ve Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'de sahil hattı boyunca sağanak yağış görülecek. Sağanak yalnızca pazar günü etkili olacak. Yağışların özellikle Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında da kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarların eseceği bu nedenle de dikkatli olunması istendi.
BAZI KENTLERDE HAVA DURUMU
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33 derece
Çanakkale: Parçalı bulutlu, 35 derece
Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 38 derece
İzmir: Az bulutlu ve açık, 37 derece
Adana: Az bulutlu ve açık, 37 derece
Antalya: Az bulutlu ve açık, 33 derece
Ankara: Parçalı bulutlu, 34 derece
Eskişehir: Parçalı bulutlu, 32 derece
Bolu: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece
Düzce: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece
Rize: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 29 derece.
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 29 derece
Kars: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27 derece
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 39 derece
Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 40 derece