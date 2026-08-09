Haberler

Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul’da pazar günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul’da pazar günü hava nasıl olacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksek sıcaklık ve nemin bunalttığı İstanbul'da bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü etkili olacak yağışların yanı sıra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Meteoroloji ayrıca 5 il için de sarı kodlu uyarıda bulundu.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri için sarı kodlu uyarı yayımladı; bu bölgelerde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
  • İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 30-32 derece aralığında olması ve öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış geçmesi öngörülüyor.
  • Yurdun güney kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normaller civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5 İLE SARI KODLU UYARI

Yağışların özellikle Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında da kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarların eseceği bu nedenle de dikkatli olunması istendi.  

SICAKLIK VE YÜKSEK NEM SÜRÜYOR

Sıcaklıklarınsa yurdun güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da bugün hava sıcaklığının 30-32 derece aralığında olması bekleniyor. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre kentte bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. 

İstanbul'un yanı sıra Trakya ve Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'de sahil hattı boyunca sağanak yağış görülecek. Sağanak yalnızca pazar günü etkili olacak. Yağışların özellikle Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında da kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarların eseceği bu nedenle de dikkatli olunması istendi. 

BAZI KENTLERDE HAVA DURUMU

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33 derece

Çanakkale: Parçalı bulutlu, 35 derece

Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 38 derece

İzmir: Az bulutlu ve açık, 37 derece

Adana: Az bulutlu ve açık, 37 derece

Antalya: Az bulutlu ve açık, 33 derece

Ankara: Parçalı bulutlu, 34 derece

Eskişehir: Parçalı bulutlu, 32 derece

Bolu: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece

Düzce: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece

Rize: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 29 derece.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 29 derece

Kars: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 39 derece

Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 40 derece

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Garson robot merdivenlerden düştü, restoran 3 gün izne yolladı

Garson robottan beklenmedik hareket! 3 gün izne yolladılar
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı

450 bin TL ile camiye girdi! Namaz kılarken başına gelene inanamadı
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet' sorusuna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış

Öğrenciler merak ediyordu, Bakan Tekin yanıtladı: Bu yüzden kaldırıldı
Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular

Bir anda gökyüzünde belirdi! Herkes aynı anda silahına sarıldı
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

İran sessizliğini bu görüntüyle bozdu, kafalar daha da karıştı
Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

Plakasına yazdırdığı hem arabasından etti hem de parasından