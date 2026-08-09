Haberler

Bakan Tekin'den "serbest kıyafet" sorusuna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış

Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet' sorusuna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kendisine sorulan "Serbest kıyafet neden kaldırıldı?" sorusuna yanıt verdi. Tekin, serbest kıyafet uygulamasının 2012 yılında başladığını belirterek, uygulamanın ardından bazı olumsuzlukların görüldüğünü ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerle bir araya geldiği programda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi

SERBEST KIYAFET UYGULAMASI NEDEN KALKTI?

Programda bir öğrenci, "Neden tek tip kıyafet giymek zorundayız? Okullarda serbest kıyafet uygulaması neden kalktı?" sorusunu yöneltti.

Tekin, serbest kıyafet uygulamasının 2012 yılında başladığını belirterek, uygulamanın ardından bazı olumsuzlukların görüldüğünü söyledi.

"STANDART KIYAFET" KARARI

Öğrencilerin ve ailelerin sosyo-ekonomik gelir düzeylerine göre öğrenciler arasında ayrımcılık gibi durumların ortaya çıktığını ifade eden Tekin, bu nedenle okullarda her okulun öğrencisinin kıyafetinin standart olması yönünde karar alındığını aktardı.

Tekin, uygulamanın velilere ilave külfet getirmeyecek tedbirlerle yürütülmesinin hedeflendiğini belirterek, standart kıyafet sayesinde hangi öğrencinin hangi okula ait olduğunun ve okula yabancı birinin girip girmediğinin daha kolay görülebileceğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor

Netanyahu'nun yeni planı Trump'ı küplere bindirecek cinsten
Bahçeli 'Demirtaş evine dönmeli' çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi

Bahçeli "Evine dönmeli" demişti! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetik operasyon için 10 milyon TL veren Ebru Gündeş'in son hali ortaya çıktı

Ünlü şarkıcıdan 10 milyonluk estetik sonrası yeni pozlar

Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı

450 bin TL ile camiye girdi! Namaz kılarken başına gelene inanamadı
Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular

Bir anda gökyüzünde belirdi! Herkes aynı anda silahına sarıldı
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

İran sessizliğini bu görüntüyle bozdu, kafalar daha da karıştı
Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

Plakasına yazdırdığı hem arabasından etti hem de parasından

İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi! 20 bin asker detayı dikkat çekti

İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi: 20 binden fazla asker var