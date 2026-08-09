Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

90'lı yıllara damga vuran, “Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi arabesk şarkılarıyla tanınan Cansever, lösemiyle verdiği mücadelenin ardından 59 yaşında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz aralık ayında lösemi teşhisi konulan ve Almanya’da tedavi gören sanatçıya 26 Mart 2026’da ilik nakli yapılmıştı. Naklin ardından tedavisi ve kontrolleri devam eden Cansever, ilerleyen süreçte sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sevenleriyle paylaşmıştı.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Cansever’in hayatını kaybetmesinin ardından vefatından önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti.

Tedavisinin devam ettiği dönemde sağlık durumuyla ilgili bilgi veren sanatçı, konuşmakta ve yazmakta zorlandığını, sürekli serum ve ilaç tedavisi gördüğünü anlatmıştı.

Cansever, sevenlerine şu sözlerle seslenmişti:

“Canlar, merak etmeyin. Allah’ın adıyla bu da geçecek. Çok yazan, arayan var; konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serumlar, antibiyotikler, ilaçlar alıyorum ve sürekli yatıyorum. Tansiyonum düşüyor sürekli, ateşim çıkıyor. Bakalım ne kadar sürecek. Bu stabil olana kadar duanızı eksik etmeyin. Başka bir şey istemem sizden.”

SEVENLERİNDEN YALNIZCA DUA İSTEMİŞTİ

Cansever’in son mesajında yaşadığı sağlık sorunlarını anlatırken umudunu korumaya çalışması dikkat çekti. Ünlü sanatçı, tansiyonunun sürekli düştüğünü ve ateşinin yükseldiğini belirtirken tedavisinin stabil hale gelmesini beklediğini ifade etmişti.

Kendisini merak ederek arayan ve mesaj gönderenlere de seslenen Cansever, sağlık durumu nedeniyle konuşamadığını ve yazamadığını belirtmiş, sevenlerinden yalnızca dualarını eksik etmemelerini istemişti.

2025 YILININ SONUNDA LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU

Cansever, 2025 yılının sonunda lösemi teşhisi aldı. Aralık ayında hastalığını açıklayan sanatçı, Almanya’da kemoterapi tedavisine başladı.

Tedavi sürecinde Cansever için uygun bir ilik/kök hücre donörü bulundu. Sanatçıya 26 Mart 2026’da ilik nakli yapıldı ve operasyonun başarılı geçtiği açıklandı.

Naklin ardından bir süre hastanede gözetim altında kalan Cansever, ilerleyen haftalarda sağlık durumunun iyiye gittiğini sevenleriyle paylaşmıştı. Ancak tedavisi devam eden sanatçı, 59 yaşında yaşamını yitirdi.

CANSEVER KİMDİR?

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, 8 Temmuz 1967’de Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak büyüyen sanatçı, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu.

Henüz 12 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu bir gözünü kaybeden Cansever, yaşadığı zorluklara rağmen müzikten kopmadı. Profesyonel müzik kariyerine 1992 yılında Kuzey Makedonya’da yayımladığı “Kemano Başal E Romenge” albümüyle başladı.

İBO SHOW İLE TÜRKİYE’DE TANINDI

Cansever’in Türkiye’de geniş kitleler tarafından tanınmasındaki önemli dönüm noktalarından biri, 1997 yılında İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show’a konuk olması oldu.

Programda seslendirdiği “Kara Çadır” türküsüyle büyük beğeni toplayan sanatçı, aynı yıl “Meçhul” albümünü yayımlayarak Türkiye müzik piyasasına giriş yaptı.

Roman müziği, Balkan ezgileri ve arabesk müziği kendine özgü yorumuyla bir araya getiren Cansever; “Kara Çadır”, “Cemalim”, “Kime Bu İnat” ve “Yollar Hasta Ben Yorgunum” gibi eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

YILLARCA AĞIR HASTALIKLA MÜCADELE ETTİ

Cansever’in hayatındaki önemli sağlık sorunlarından biri de genç yaşta yakalandığı ankilozan spondilit hastalığı oldu. Sanatçıya 1994 yılında teşhis konuldu.

Hastalığı nedeniyle uzun yıllar ciddi fiziksel sorunlar yaşayan Cansever, yaklaşık 15 yıl boyunca iki büklüm şekilde yaşamını sürdürdü.

Tedavi amacıyla 2007 yılında Almanya’ya yerleşen sanatçı, 2009 yılında geçirdiği operasyonun ardından yıllardır yaşadığı kamburluk probleminden büyük ölçüde kurtuldu ve müzik çalışmalarını sürdürdü.

Çocuk yaşta yaşadığı göz kaybı, yıllarca mücadele ettiği omurga hastalığı ve son olarak lösemi tedavisiyle zorlu süreçlerden geçen Cansever, müzik kariyerini sürdürerek kendine özgü yorumuyla Türk müzik dünyasında iz bıraktı.

Kaynak: Haberler.com