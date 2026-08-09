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Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular

Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular Haber Videosunu İzle
Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular
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Rus askerleri, üzerlerine doğru hızla yaklaşan Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen kamikaze dronu fark ederek tüfeklerle ateş açtı. Yoğun ateş sonucu dronun etkisiz hale getirildiği belirtilirken, askerlerle kamikaze dron arasındaki tehlikeli karşılaşma kameraya yansıdı.

Rusya- Ukrayna savaşında cephe hattından dikkat çeken görüntüler geldi. Açık arazide bulunan Rus askerleri, kendilerine doğru hızla yaklaşan Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen kamikaze dronu fark etti.

Dronun giderek yaklaşması üzerine askerler tüfeklerini doğrultarak peş peşe ateş açtı. Görüntülerde askerlerin dronu durdurabilmek için yoğun şekilde ateş ettiği görülüyor.

TÜFEK ATEŞİYLE VURDULAR

Askerlerin açtığı ateş sırasında havada kıvılcımlar oluşurken, dronun ilerleyişi kesildi. Görüntüleri paylaşan kaynak, Rus askerlerinin kamikaze dronu tüfek ateşiyle vurmayı başardığını belirtti.

Dronun askerlerin bulunduğu noktaya oldukça yaklaştığı sırada etkisiz hale getirilmesi, görüntülere yansıyan tehlikenin boyutunu ortaya koydu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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