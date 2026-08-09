Haberler

Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta

Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta Haber Videosunu İzle
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir’in Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi’nde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak çektiği belirtilen genç kadın taksinin içerisinde darbedilirken, kavgayı ayırmaya çalışan bir genç de çevredeki kişilerin saldırısına uğradı. Ortalığın karıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İzmir'in Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi'nde bir taksinin çevresinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
  • Bıçak çektiği belirtilen genç kadın taksi içerisinde darbedildi.
  • Kavgayı ayırmaya çalışan bir genç de çevredeki kişilerin saldırısına uğradı.

İzmir’in Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi’nde bir taksinin çevresinde yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak çektiği belirtilen genç kadın taksinin içerisinde darbedilirken, kavgayı ayırmaya çalışan bir genç de çevrede bulunan kişilerin saldırısına uğradı. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TAKSİNİN ÇEVRESİNDE ORTALIK KARIŞTI

Olay, Konak ilçesine bağlı Çimentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sırasında tansiyon kısa sürede yükseldi.

Bıçak çektiği belirtilen genç kadın ile çevredeki kişiler arasında yaşanan gerginlik, taksinin çevresinde kavgaya dönüştü.

GENÇ KADIN TAKSİNİN İÇERİSİNDE DARBEDİLDİ

Görüntülerde sarı renkli taksinin arka kapısının açık olduğu, çok sayıda kişinin aracın çevresinde toplandığı ve taraflar arasında arbede yaşandığı görülüyor.

Genç kadın taksinin içerisinde darbedilirken, kavga daha sonra aracın dışına taştı. Görüntülerde kadının bir süre sonra taksinin yanında yerde kaldığı ve çevresindeki kişilerin müdahale ettiği anlar da yer aldı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN GENCE DE SALDIRDILAR

Olay sırasında tarafları ayırmaya çalışan bir genç de kavgaya dahil olan kişilerin saldırısına uğradı. Bir anda büyüyen arbedede çevredeki çok sayıda kişinin taksinin etrafında toplandığı görüldü.

Yaşanan kavga çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor

Netanyahu'nun yeni planı Trump'ı küplere bindirecek cinsten
Bahçeli 'Demirtaş evine dönmeli' çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi

Bahçeli "Evine dönmeli" demişti! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi

İstanbul'da 'sahte hakim' skandalı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetik operasyon için 10 milyon TL veren Ebru Gündeş'in son hali ortaya çıktı

Ünlü şarkıcıdan 10 milyonluk estetik sonrası yeni pozlar

Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet' sorusuna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış

Öğrenciler merak ediyordu, Bakan Tekin yanıtladı: Bu yüzden kaldırıldı
Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular

Bir anda gökyüzünde belirdi! Herkes aynı anda silahına sarıldı
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

İran sessizliğini bu görüntüyle bozdu, kafalar daha da karıştı
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti
Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

Plakasına yazdırdığı hem arabasından etti hem de parasından

İspanyol rapçi Morad, İstanbul'da vereceği konsere çıkmadı

Tüm biletler tükendi! Dünyaca ünlü şarkıcı sahneye çıkmaktan vazgeçti