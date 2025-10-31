Antalya siyasetinde son günlerde gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Melek Kurukama, kamuoyunun merak ettiği soruların odağında yer alıyor. Özellikle CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile olan ilişkisi ve belediye kaynaklarının kullanımıyla ilgili ortaya atılan iddiaların merkezinde yer alıyor. Peki,Melek Kurukama kimdir? Muhittin Böcek'in sevgilisi olduğu iddia edilen Melek Kurukama kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MELEK KURUKAMA KİMDİR?

Antalya kamuoyunda son günlerde adı sıkça gündeme gelen Melek Kurukama, özellikle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kritik soruşturmayla birlikte merak edilen isimlerden biri haline geldi. Kurukama, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile aralarında olduğu iddia edilen yakın ilişki nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekti. İddialara göre Melek Kurukama, belediyede çeşitli pozisyonlarda görev almış, Konyaaltı Eğitim Vakfı ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışma hayatına devam etmiş bir isim.

Melek Kurukama'nın adı, Antalya siyasetinde önemli bir dönemeci temsil eden soruşturma kapsamında geçerken, sosyal ve profesyonel çevresinde kim olduğu, geçmişi ve belediyedeki görevleriyle yakından inceleniyor. Kurukama, belediyede özel kalem çalışanı olarak görev yaparken aynı zamanda özel üniversite eğitimini tamamladığı ve iş hayatına adım attığı belirtiliyor.

MELEK KURUKAMA KAÇ YAŞINDA?

Melek Kurukama'nın yaşı hakkında net ve resmi kaynaklarda doğrudan bilgi bulunmamakla birlikte, çevresindeki kaynaklar ve savcılık ifadeleri doğrultusunda 30'lu yaşlarının başlarında olduğu tahmin ediliyor. Eğitim ve iş geçmişi göz önüne alındığında, yaklaşık olarak 1988-1992 yılları arasında doğmuş olabileceği düşünülüyor.

Yaşı ve kariyer basamakları dikkate alındığında, genç ve dinamik bir profil çizdiği; Antalya siyasetinde etkili konumlara gelmeden önce özel eğitim kurumlarında ve belediye içinde farklı görevlerde bulunarak deneyim kazandığı görülüyor.

MELEK KURUKAMA NERELİ?

Melek Kurukama'nın doğum yeri ve kökeni hakkında da kesin ve resmi bir bilgi açıklanmamış olmakla birlikte, Antalya ve çevresi ile güçlü bağlarının olduğu biliniyor. Özellikle Antalya'daki eğitim ve iş yaşamındaki aktifliği, bölgeyle olan yerel bağlantısını ortaya koyuyor. Bazı kaynaklar Kurukama'nın Antalya veya çevresinde doğup büyüdüğünü öne sürerken, kesin yerleşim bilgisi henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Bununla birlikte, Melek Kurukama'nın bölgeye yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol aldığı ve Antalya'nın yerel dinamiklerine hâkim bir figür olarak dikkat çektiği aktarılıyor.

MUHİTTİN BÖCEK YASAK AŞK İDDİALARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Melek Kurukama'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile olan ilişkisinin belediye kaynaklarının kullanımıyla bağlantılı olduğu iddia edildi. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar şöyle özetlenebilir:

Kurukama'nın, Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde başlayan gönül ilişkisi kapsamında, lüks bir sitede ev sahibi olduğu,

Konyaaltı Eğitim Vakfı'nda işe başladığı ve burada maaş aldığı,

Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Kurukama'yı belediyeye memur olarak kazandırdığı,

Belediyeye ait şoförlü araç ve Audi A4 marka otomobil gibi araçların kendisine tahsis edildiği,

Ayrıca lüks Rolex marka saat gibi pahalı hediyelerin verildiği iddiaları yer alıyor.

Melek Kurukama'nın savcılığa verdiği ifade, iddiaların temelini oluşturuyor. İfadede, 2015'ten itibaren başlayan gönül ilişkisi süreci ve 2019'da Böcek'in başkan seçilmesinin ardından görevdeki değişiklikler detaylı şekilde anlatılıyor.