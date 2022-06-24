Mahmut Efendi mezarı nerede? İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Peki, Mahmut Efendi nereye defnedildi? Mahmut Efendi mezarı nerede? Mahmut Ustaosmanoğlu mezarı nerede? İşte detaylar...

MAHMUT EFENDİ NEREYE DEFNEDİLDİ?

İsmailağa Camiiİlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kutbü'l-ektâb, Ğavsü'l-evtâd ve Hicrî 15. Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Rahmet-i Rahmân'a vâsıl olmuştur. Cenâzesi 24 Haziran 2022 cuma günü cuma namazını müteâkiben Fâtih Câmi-i Şerîfinde kılınacak ve Sakızağacı Şehitliği'nde Yüce Şeyhi Ali Haydar Efendi Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin yakınında bulunan kabr-i şerîfine defnedilecektir." ifadelerine yer verildi.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. Gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. On altı yaşında icazet aldı.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.

İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'ndan Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu var. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.

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