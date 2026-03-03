Luxera GYO büyümeyi borsaya taşıyor: Halka arz gelirinin yüzde 85'i yeni projelere

Şirketin 1 milyar 446 milyon TL büyüklüğe sahip halka arzı için talep toplama tarihleri 2-3-4 Mart olarak belirlendi. Sadece konut değil, şehirle bütünleşen yaşam alanları, değer yaratan ticari yapılar ve sosyal merkezler üretme hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, "Halka arzımızla birlikte şirketimiz için sürdürülebilir bir büyüme sağlarken kendi yatırımlarımızın yanı sıra, yatırımcılarımızın yatırımlarını da güvenle büyütmelerine olanak tanımayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Luxera GYO, konut sektöründeki birikimini sermaye piyasalarına taşımaya hazırlanıyor. 7 milyar TL'yi aşan portföy büyüklüğüne sahip şirketin halka arzında talep toplama tarihleri, 2-3-4 Mart olarak belirlendi. Luxera GYO, Tera Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzın detaylarını ve gelecek dönem planlarını düzenlediği bir basın toplantısıyla paylaştı. Toplantı Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emad Ragab, Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Süleyman ve Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, 2015 yılında, Luxera Gayrimenkul adıyla faaliyet başlayan Luxera GYO'nun güçlü sermaye yapısı, estetik odaklı mimari anlayışı ve sürdürülebilir şehircilik vizyonuyla kısa sürede sektörde güven inşa ettiğini söyledi. 2024'ün Mayıs ayında GYO'ya dönüşerek kurumsal kimliğini daha da güçlendiren şirketin yeni bir büyüme fazına geçtiğini kaydeden Taş, "Halka arzımızla birlikte bilinirliğimizi ve tanınırlığımızı daha da artacağız. Aynı zamanda şirketimizin en büyük değerlerinden biri olan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini halka açık bir şirket olarak daha güçlü bir şekilde hayata geçirebileceğiz" dedi.

Şehirle bütünleşen yaşam alanları

Luxera GYO'nun sadece konut değil, aynı zamanda şehirle bütünleşen yaşam alanları, değer yaratan ticari yapılar ve sosyal merkezler üretme hedefiyle hareket eden bir şirket olduğunu vurgulayan Taş, "Hayatı kolaylaştıran çözümler sunmayı ilke edinerek şehrin farklı lokasyonlarında, farklı müşteri kitlelerine hitap eden özgün yapılar geliştiriyoruz. Şehir planlama alanında uzmanlaşmış bir proje geliştirme ekibine sahibiz. Lokasyonu temel seçim kriteri olarak ele alıyor; mimari konsept ve verimlilik analizindeki uzmanlığımızı disiplinli bir tasarım yaklaşımıyla bütünleştiriyoruz. Ayrıca, yurtiçi ve yurt dışındaki iş ortaklarımızın da birikiminden faydalanarak yaşam kalitesini artıran, trendlere yön veren ve yatırımcılarımıza yüksek kâr getirme potansiyeline sahip projeler hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Sermaye piyasasına adım atmanın Luxera GYO için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Ramazan Taş, şunları söyledi:

"Katılım endeksi kriterlerine uygun yatırım imkanı sunuyoruz"

"Halka arzımız şirketimiz, yatırımcılarımız ve Luxera GYO'dan gayrimenkul alan müşterilerimiz için yüksek değeri yaratacak projelerimizi fonlamamızı sağlayacak önemli bir kaynak oluşturacak. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin, en az yüzde 85 olacak şekilde büyük bir kısmını mevcut ve yeni projelerimizin finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Gelirimizin yüzde 15'ini geçmeyecek bir bölümü ile de işletme sermayemizi güçlendirmek ve faaliyet giderlerimiz için bir kaynak oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde, şirketimiz için sürdürülebilir bir büyüme sağlarken kendi yatırımlarımızın yanı sıra, yatırımcılarımızın yatırımlarını da güvenle büyütmelerine olanak tanımayı hedefliyoruz. Luxera GYO olarak faaliyetlerimizi katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde yürütüyoruz. Faizsiz finans prensiplerine uygun yapımız sayesinde, farklı yatırım tercihleri bulunan yerli ve yabancı yatırımcılar için alternatif bir yatırım imkânı sunuyoruz. Yatırımcılarımıza yalnızca değer artışı potansiyeli değil, düzenli temettü dağıtımı yaklaşımımız çerçevesinde uzun vadeli ve sürdürülebilir bir getiri hedefi sunmayı amaçlıyoruz."

"Planladığımız projeler yarınımızın göstergesi"

Ağırlıklı olarak konut alanında faaliyet gösterdiklerini ifade eden Taş, "GYO dönüşümünü gerçekleştirmeden önce Luxera Residence'ı, ardından Luxera Meydan, Luxera Güneşli ve Luxera Bahçelievler, Luxera Nevbahar ve Luxera Bahçeport projelerini hayata geçirdik. Bu projelerle birlikte bini aşkın konut ve ticari ünitenin inşasını gerçekleştirdik. Projelerimizin her biri bulunduğu bölgede yaşam kalitesini yükselten, yerel ekonomiye katma değer sağlayan ve yatırımcıya sürdürülebilir getiri sunan nitelikli yapılardır. NEW ERA 2030 vizyonumuz kapsamında Luxera GYO; veri temelli planlama, yapay zekâ destekli analiz süreçleri, dijital şantiye yönetimi ve sürdürülebilir tasarım anlayışımızla projelerimizi ileri teknolojiyle dönüştürüyoruz. Tamamlanan projeler geçmişimizin, devam eden projeler bugünümüzün, planlanan projeler ise yarınımızın göstergesidir" dedi.

Modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren projeler

Şu anda devam eden 5 projeleri bulunduğunu kaydeden Taş, "Her biri bulunduğu bölgenin dinamiklerine özel olarak geliştirilmiş, mimarisi ve fonksiyonlarıyla dikkat çeken projelerimizden Luxera Towers, Basın Ekspres'te modern şehir yaşamına uygun bir karma proje olarak konumlanıyor. Proje 369 konut ve 87 ticari birimden oluşuyor. Kayaşehir'in yenilikçi ve doğal yaşam temalı projelerinden biri olan Luxera Nevbahar Life'da 193 konut ve 14 ticari ünite yer alıyor. Kısa süre önce lansmanını gerçekleştirdiğimiz Luxera Topkapı ise modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap veren üç farklı fonksiyonu bir araya getiriyor. 5 bin 396 metrekare arsa üzerinde 13 katlı iki blok halinde tasarlanan Luxera Topkapı'da 238 konutun yanı sıra ofisler ve cadde mağazaları bulunuyor" diye konuştu.

İki yeni projede de planlama aşamasını tamamlayıp ön talep dönemine başladıklarını anlatan Ramazan Taş, "Sultanbeyli'de projelendirdiğimiz Luxera Sultanbeyli projesi, 445 konut ve 13 ticari üniteden, Başakşehir'de hayata geçireceğimiz Luxera Nevbahar Suites ise 79 konut 9 ticari üniteden oluşuyor" açıklamasında bulundu.

"Amacımız uzun vadeli ve istikrarlı değer üretmek"

Luxera GYO'nun satış performansının ise istikrarlı şekilde devam ettiğini belirten Ramazan Taş, şöyle devam etti:

"Yurtiçindeki etkin satış organizasyonumuzun yanı sıra, yurtdışında kurduğumuz güçlü acente iş birlikleri sayesinde projelerimize hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan dengeli bir ilgi görüyoruz. Uzun yıllara dayanan güven ilişkisine sahip olduğumuz acente ağı, markamızın uluslararası pazarlarda bilinirliğini ve güvenilirliğini destekleyen önemli bir unsurdur.

Yurtiçi pazardaki güçlü konumumuzu korurken uluslararası iş birliklerimizi de kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi çerçevesinde yönetiyoruz. Amacımız; sağlam finansal yapımız ve düzenli temettü dağıtımı yaklaşımımız doğrultusunda yatırımcılarımıza uzun vadeli ve istikrarlı değer üretmektir."

Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görecek

Luxera GYO'nun Tera Yatırım liderliğinde toplam 38 (Tera Yatırım dahil) aracı kurumun katılımıyla yapılacak olan halka arzında pay başına fiyat ise 12,05 TL olarak belirlendi. Halka arzda şirketin çıkarılmış sermayesinin 240 milyon TL'den 330 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 90 milyon TL nominal değerli pay ve ortakların sahip olduğu 30 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacak. Halka arzda payların yüzde 40'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurtiçi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25'i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görecek olan Luxera GYO'nun halka açıklık oranı ise yüzde 36,36 olacak.