Levni Hotels, İstanbul'da Handwritten Collection'ı Hayata Geçirdi

İstanbul'un sıfır noktası olarak tabir edilen Tarihi Yarımada'da iki otel ile faaliyet gösteren Levni Grup, turizmde dünyanın en büyük gruplarından Accor ile işbirliği yaparak tarihi yarımada da adıyla "Lale Devri'nin mirasını yaşatan"Levni Hotel Istanbul Handwritten Collection'ı da hayata geçirdi. Otelin, Accor Grubu'nun koleksiyon ve butik konseptte Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'daki ilk oteli olduğunu belirten Levni Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Karacabay, İstanbul'a böyle bir değer kazandırmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.Turizmde 2024 yılı çok iyi gitmemesine karşın iki aydır ciddi bir doluluğa ulaştıklarını belirten Karacabay, "Yıllardır yaşamadığımız bir Ekim yaşıyoruz. Doluluklar çok iyi durumda. Kasım ayı için de rezervasyonların iyi geldiğini görünce tekrar 2025 için içimize bir umut doğdu." dedi.

HEDEFİMİZDE KAPADOKYA'DA OTEL YATIRIMI VAR

Aydın Karacabay, Levni İstanbul Handwritten Collection için yapılan çalışmaların maliyeti aşan bir yatırım olduğunu, ama prestij için yaptıklarını belirterek arsayı 2010 yılında 10 milyon 400 bin dolara aldıklarını belirterek "Daha sonra iki parsel daha ekleyerek otelin arsasının tamamladık" dedi. Otelin yapımı sırasında zeminde bazı tarihi kalıntıların çıktığını bu konuda araştırmaların zaman kaybettirdiğini anlattı. Hedefinde Kapadokya'da otel yatırımı bulunduğunu belirten Aydın Karacabay "Kapadokya yıllardır hayalimdedir. Bundan sonra Kapadokya'da bir otel yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

MALİYETLERİ AŞAN OTELİ PRESTİJ İÇİN YAPTIK

Karacabay, "Tarihi Yarımada da yatırımın israf olmadığını belirterek "Burada yatırım ekonomik değil, prestij sağlayan bir yatırımdır. Halen en büyük sorun pandemide personel kaybettik. Biz elimizdekileri korumaya çalıştık. Ancak turizmin beyaz yakalıları diyebileceğimiz yönetici ve ön büro personeli eksikliğidir. Türkiye'de bu personel büyük paralarla yurt dışına gittiler. Bu yıl turizmde en büyük sorun dövizi baskılayarak enflasyonu dengelemedir.Bu en çok turizmci ve ihracatçıya zarar veriyor" şeklinde konuştu.

TÜRK TURİZMİ PERSONEL KAYBINDAN RİSK ALTINDADIR

Karacabay, oteli A sınıfı bir yatırım hedefleyerek yola çıktıklarını belirterek şunları anlattı"Accor grubu tarihi yarımadada kişiye özel hizmet veren yeni markası için yer arıyordu. Teklif onlardan geldi veLevni markamızı içine alan Levni İstanbul Handwritten Collection adıyla franchise anlaşması yaptık. Genel Müdür Doruk Aktoprak'ın tecrübesiyle 4 aylık bir sürede Accor'un şartlarına uygun hale geldik. Yeni oteldeki fiyatlarımız yüzde 30 oranında yüksek olacak ve 200 euronun üzerinde satmayı planlıyoruz. Ancak turizmci beyin göçü nedeniyle Türkiye'de büyük risk altındadır. Beyaz yakalıları kaybediyoruz".

ÜÇ OTELDE 170 ODA 400 YATAK

İstanbul'ın sıfır noktası olarak tabir edilen Tarihi Yarımada, özel konseptli yeni bir otele daha ev sahipliği yapmaya başladı. Otelciliğe 1986 yılında Tarihi Yarımada'da başladıklarını ve tüm yatırımlarını bu bölgeye yaptıklarını söyleyen Levni Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Karacabay, Levni Otel olarak ise ilk otellerini 2010 yılında açtıklarını belirtti. 2019 yılında ikinci otelleri olan Levni Plus'u hayata geçirdiklerini ve şu anda 3 otelde 170 oda ve 400 yatak kapasitesi ile yola devam ettiklerini ifade eden Karacabay, şunları anlattı: "Yeni otelimizi açmayı planlarken Accor grubuyla tanıştık. Kendilerine ait Handwritten Collection markasını Orta Doğu'da ve Türkiye'de ilk defa lanse etmek istediklerini ve otelin lokasyonunun ve konseptinin marka için çok uygun olduğunu belirttiler. Daha sonra grupla bir sözleşme imzaladık, yönetmelik ve projelere bazı eklemeler yaptık. Yaklaşık bir ay gibi bir test sürecinin ardından soft opening dediğimiz misafir kabulüne başladık. Otelimizin adını da Levni Hotel İstanbul Handwritten Collection olarak koyduk. Bu Accor Grubu'nun koleksiyon ve lüks konseptte Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'daki açılan ilk oteli oldu."

'AMACIMIZ BÖLGEYE DEĞER KATMAK'

Handwritten Collection konseptinin otelcilikte daha çok kişisel ve birebir hizmeti kapsadığını anlatan Karacabay "Dünyada da böyle bir trend başladı ve kişisel hizmet gerçekten ön plana çıktı. İnsanlar artık toplu yemek yenilen ve kalabalık yerlerden uzaklaşarak biraz daha özel hizmet alacağı, kafa dinleyeceği ve trafik derdinin olmadığı şehir merkezindeki yerleri tercih ediyor. Biz de tüm tarihi ve turistik yerlerin 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde olduğu bir lokasyonda, kişisel hizmeti de ön plana çıkararak, bölgeye yakışır bir yatırım yaptığımızı düşünüyoruz." dedi. Otelde Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının eserleriyle dekore edilen 72 tane art deco odanın olduğunu ve restoranlarından lobisine her alanın büyük bir emek ve titizlikle dekore edildiğini Levni İstanbul Handwritten Collection'ı anlatan Karacabay, "Tamamen amatör bir ruhla ve bölgeye bir değer katmak için uğraştı Projenin sonuçlanması 4 yılı buldu. Yıllar içinde biriktirdiğimiz sanat eserlerini burada sergiliyor olmamızın parasal karşılığı gerçekten yok ve bunun bize geri dönüşünün çok uzu olacağının farkındayız. Ancak bölge o kadar değerli ki, buraya harcayacağınız kaynağı yaparsak yapalım hak ediyor." ifadelerini kullandı.

LALE DEVRİ'NİN MİRASI

Levni Istanbul Hotel Handwritten Collection'ın, tasarım ilhamını Osmanlı İmparatorluğu'nu zengin mirasından, özellikle de Lale Devri'nin sanatsal parlaklığından aldığını dile getire Aydın Karacabay, "Yerel sanatçılarla yakın iş birliği içinde çalışan otel, renkli ve sırası minyatürleriyle tanınan önde gelen Osmanlı ressamı Abdülcelil Levni'nin eserleriyle öne çıkıyor. Levni'nin Osmanlı yaşamına getirdiği renkli yorumlar, otelin iç mekanın yankılanarak geleneksel motifleri modern zarafetle harmanlıyor ve konuklar için sürükleyi bir kültürel deneyim yaratıyor. Levni Istanbul Hotel Handwritten Collection, Lale Devri'ni zenginliğini sadece tasarımla değil, aynı zamanda ortak alanlarımızın duyusal deneyimiyle d yansıtıyor. Koku, özenle seçilmiş müzik ve personel kıyafetleri Osmanlı İmparatorluğu'nun e sanatsal döneminin zerafetini çağrıştırıyor. Konuklar, geçmişe bir selam niteliğindel geleneksel Osmanlı Şerbeti ve Reyhan Şerbeti ile karşılanıyor" dedi.

'EKİM VE KASIM ÇOK İYİ 2025 UMUTLA BAKIYORUZ'

Turizm sektörü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aydın Karacabay, Türkiye'nin turizmde henüz hem gelir anlamında hem de sayı anlamında potansiyelinin çok uzağında olduğuna dikkat çekti. Karacabay, "Pandemiden sonra sektör bir anda çok hızlı gitti ama 2024'te İsrail'in Filistin'i işgali, Rusya-Ukrayna savaşı, jeopolitik gerginlikler, Avrupa Futbol Şampiyonası, yüksek enflasyon ve birikmiş talebin bitmesi ile 2024'te zorlanmaya başladık. Fakat eylül ve ekim ayları ile tekrardan bir trend yakaladığımızı görüyoruz. Yıllardın yaşamadığımız bir ekim yaşıyoruz. Doluluklar çok iyi durumda. Doluluk arttıkça fiyatlar da yükseliyor. Kasım ayı için de rezervasyonların iyi geldiğini görünce tekrar 2025 için içimize bir umut doğdu." diye konuştu. Tarihi Yarımada'da konaklayan turistin ağırlıklı olarak Avrupalı olduğunu belirten Karacabay, Ortadoğulu turistlerin ise biraz daha AVM'lere yakını ve gösterişli yerleri tercih ettiğini kaydetti.

KÖRFEZ ÜLKELERİ TÜRK ÇALIŞANLARI ALIYOR

Turizm sektöründe şimdiye kadar pek dile getirilmeyen bir riske de dikkat çeken Karacabay, Körfez ülkelerinin yetişmiş personeli yüksek maaşlarla kendilerine çekmeye başladıklarını söyledi. Karacabay, "Turizm sektörü insan odaklı ve hizmetimizi devam ettirebilmemiz için çalışanlarımızı, personelimizi korumamız gerekiyor. Ancak son yıllarda yakın komşularımız, özellikle de Körfez ülkeleri turizmde o kadar büyük yatırımlar yapıyorlar ki personel kaybetmeye başladık. Yönetim kadrosu, ön büro çalışanları, satış temsilcileri... Daha çok yönetici seviyesindeki insanları 3 kat maaşa kendi ülkelerine çekiyorlar. Pandemide de kaybettiğimiz ve yeni yeni toparlamaya başladığımız insan kaynağımızı tekrar kaybetme riski ile karşı karşıyayız." diye konuştu. Kaynak: Levni, İstanbul'a Handwritten Collection'ı getirdi