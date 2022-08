Ailesinin hayatını anlattığı reality şov programı olan The Kardashians'ın yeni sezon fragmanında Kylie Jenner'ın söyledikleri gündem oldu. Ünlü manken doğum sonrasında yaşadığı depresyonu anlatması sonrasında hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Kylie Jenner kimdir? Kylie Jenner kaç yaşında? Kylie Jenner babası kim? Detaylar haberimizde...

KYLİE JENNER KİMDİR?

Tam adı Kylie Kristen Jenner olan ünlü model 10 Ağustos 1997 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da dünyaya gelmiştir. Kylie Cosmetics isimli makyaj markası ve KylieSkin isimli cilt bakım ürünleri markasının kurucusu ve sahibidir. E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians aile reality şovlarında rol almaktadır. 2019 yılında, Forbes Dergisi'nin açıkladığı listede 1 Milyar Dolar servetiyle dünyanın en genç milyarderi olmuştur.

Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kendall Jenner'in küçük kardeşidir ve Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi, baba tarafından ise 4 üvey kardeşi daha vardır. Kylie de ailedeki diğer kişiler gibi ünlü Amerikalı genç televizyon kişiliği ve modeldir. Her dönem magazin bültenlerinde çok konuşulan ve dünya genelinde geniş bir kitle tarafından takip edilen Kim Kardashian'ın üvey kardeşidir. Kylie ilk eğitimine Sierra Canyon Okulunda başladı, o burada amigo takımın yıldızlarından biri idi, ponpon kız görevini yapıyordu. 2012 yılından eğitimine Laurel Springs Okulunda devam eden Kylie 2015 yılında lise diploması ile mezun oldu.

Kylie ilk olarak kız kardeşi Kendall ile Paper Magazine dergisinin 'Beautiful People' başlığı altında yer aldı. 14 yaşında Jenner "Your Style Crush" Sears hattı ile modellik kariyerine başladı ve kuzeni Natasha'nın giyim firması için modellik yaptı. OK! dergisi ile fotoğraf çekimleri yaptı. 2011 yılında kız kardeşi Kendall ile birlikte Seventeen dergisi tarafından 'Stil Elçileri' olarak seçilmişlerdir. 2011 yılında New York Moda Haftası'nda şarkıcı Avril Lavigne tarafından kurulan giyim markası Abbey Dawn'ın gösterisini yaptı. 2013 yılında kardeşi Kendall ile «Kendall & Kylie» giyim koleksiyonu yarattılar. Şubat 2014 yılında kardeşi Kendall ile birlikte "Steve Madden Madden Girl" markası için bir ayakkabı ve çanta tasarımına başladı. Ağustos 2015 tarihinde Jenner, kendi adını taşıyan Kylie Lip Kit ruj kitinin bir parçası olarak ilk ruj markasının üretiminin başlatılacağını duyurdu. 2015 yılında Jaden Smith, Drake ve Tyga'nın müzik videolarında yer alan model, 2016 yılında PartyNextDoor'un "Come and See Me" parçası için yayımladığı müzik videosunda sevgili rolünde yer almıştır. 2014 yılında kurduğu Kylie Cosmetics'in CEO'sudur.

KYLİE JENNER BABASI KİM?

Kylie Jenner'ın babası eski adı William Bruce Jenner şimdilerde ise Caitlyn Marie Jenner olarak tanınmaktadır. Caitlyn Jenner, Nisan 2015'te halka açık bir trans kadın olarak çıktı. Yeni adı, o yılın Temmuz ayında kamuya açıklandı ve adı ve cinsiyeti Eylül'de yasal olarak değişti. Jenner, 2015-2016 yıllarında, cinsiyet geçişine odaklanan televizyon dizisi "I Am Cait"de rol aldı. Ocak 2017'de cinsiyet atama ameliyatı geçirdi. Jenner dünyadaki en ünlü transgender olarak adlandırıldı.