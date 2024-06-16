Üye Girişi
Haberler

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞI | Kurban Bayramı namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Bayram namazına nasıl niyet edilir, kaç tekbir alınır?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı namazı, 16 Haziran Pazar günü sabahı kılınacak. Kurban Bayramı namazı kaç rekat ve nasıl niyet edilir? Bayram namazında kaç tekbir alınır? Bayram namazına gidecek olan Müslümanlar, bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat olduğunu araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta okunuyor? Bayram namazı nasıl kılınır?

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı saat kaçta okunacak il il listesi araştırılıyor. Kurban Bayramı namaz vakitleri ve bayram namazı kaç rekat olduğu merak ediliyor. Kurban Bayramı namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Kurban bayram namazına nasıl niyet edilir? Bayram namazında kaç tekbir alınır? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı namazı iki rekattır.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirler dahil olmak üzere, il il Kurban Bayramı namaz vakitleri belli oldu. Namaz vakitleri için Diyanet'in resmi web sitesine göz atabilirsiniz.

  • İstanbul Kurban Bayramı Namaz Vakti: 06:07
  • Ankara Kurban Bayramı Namaz Vakti: 05:54
  • İzmir Kurban Bayramı Namaz Vakti: 06:21

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞI | Kurban Bayramı namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Bayram namazına nasıl niyet edilir, kaç tekbir alınır?

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

"Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet edilir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ TEKBİR ALINIR?

Her rekatta üç kez eller kaldırılarak toplam altı tekbir alınır.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa, Ramazan ve Kurban Bayramlarında kılınır ve cemaatle kılınması sünnettir. İşte adım adım Kurban Bayramı namazının kılınışı:

Niyet

  • Namaza başlamadan önce niyet edilir. Kurban Bayramı için şu şekilde niyet edilebilir: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama."

1. Rekat

  • İftitah Tekbiri ve Eller Bağlanır: Tekbir getirilir ve eller bağlanır.
  • Sübhaneke Duası: Sessizce "Sübhaneke" duası okunur.
  • Üç Ekstra Tekbir: İftitah tekbiri gibi, üç kez tekbir alınır. Her tekbirde eller kulak hizasına kadar kaldırılır ve yanlara salınır. Üçüncü tekbirde eller bağlanır.
  • Fatiha ve Zamm-ı Sure: İmam açıktan "Fatiha" suresini ve ardından bir sure veya ayet okur. Cemaat sessizce dinler.
  • Rüku ve Secde: Rükuya gidilir ve ardından iki secde yapılır. Sonra ikinci rekata kalkılır.

2. Rekat

  • Fatiha ve Zamm-ı Sure: İmam yine açıktan "Fatiha" suresini ve ardından bir sure veya ayet okur. Cemaat sessizce dinler.
  • Üç Ekstra Tekbir: Üç kez tekbir alınır. Her tekbirde eller kulak hizasına kadar kaldırılır ve yanlara salınır.
  • Dördüncü Tekbir ve Rüku: Dördüncü tekbirde eller kaldırılmadan rükuya gidilir ve ardından iki secde yapılır.
  • Tahiyyat, Salli-Barik ve Dualar: Oturulur, "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve dualar okunur.
  • Selam: Önce sağa, sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞI | Kurban Bayramı namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Bayram namazına nasıl niyet edilir, kaç tekbir alınır?

Sonrasında

  • Namazın ardından müezzin ve cemaat hep birlikte üç defa tekbir (teşrik tekbiri) getirir. İmam hatip, bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar ve hutbe dinlenir. Hutbenin ardından cemaat birbirleriyle bayramlaşır.
  • Bayram namazı cemaatle kılınır.
  • Namaz öncesi abdest alınmalı ve temiz kıyafetler giyilmelidir.
  • Namazın vakti, güneşin doğmasından yaklaşık 45 dakika sonra başlar ve öğle namazına kadar devam eder.

Bu şekilde Kurban Bayramı namazı kılınarak bayramın manevi atmosferi yaşanır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kurban Bayramı Bayram Namazı Kurban Gündem Eğitim Yaşam Dünya Haberler

Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj

Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj

 Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti

Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti

 Diyanet'i karıştıran iddia! Gözaltına alınan Türk hacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bizi çöp gibi götürdüler

Diyanet'i karıştıran iddia! Gözaltına alınan Türk hacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bizi çöp gibi götürdüler

Bakmadan Geçme

Kurban kesilirken okunacak dua nedir? Kurban kesilirken niyet nasıl edilir, hangi salavat getirilir? Kurban eti hemen yenir mi, kaç saat dinlenmeli? Diyanete göre kurban eti ne kadar sürede tüketilmeli? Kurban kesmeden önce ne söylenir, nasıl tekbir getirilir? Kurbanlık keserken nelere dikkat edilmelidir? KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞI | Kurban Bayramı namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Bayram namazına nasıl niyet edilir, kaç tekbir alınır? Kurban kesilirken okunacak dua nedir? Kurban kesilirken niyet nasıl edilir, hangi salavat getirilir? Kurban Bayramı özel sektöre 9 gün tatil mi? Kurban Bayramı tatili toplam kaç gün, 9 gün tatil kimleri kapsıyor? Kurban kesmeden önce ne söylenir, nasıl tekbir getirilir? Kurbanlık keserken nelere dikkat edilmelidir? En yeni ve duygusal Babalar Günü mesajları 2024! Anlamlı ve kısa Babalar Günü sözleri neler? Kurban Bayramı özel sektöre 9 gün tatil mi? Kurban Bayramı tatili toplam kaç gün, 9 gün tatil kimleri kapsıyor? Kurban Bayramı ve Babalar Günü mesajları 2024! En yeni, anlamlı ve ayetli Kurban Bayramı sözleri neler? Kısa ve duygusal Babalar Günü sözleri! Kurban eti buzdolabında saklanır mı? Kurban eti hemen buzdolabına konur mu, ne kadar bekletilir? A101 bayramda kapalı mı? 16 Haziran Pazar Kurban Bayramı 1. GÜNÜ A101 açık mı kapalı mı? ŞOK bayramda kapalı mı? 16 Haziran Pazar Kurban Bayramı 1. GÜNÜ ŞOK açık mı kapalı mı? BİM bayramda kapalı mı? 16 Haziran Pazar Kurban Bayramı 1. GÜNÜ BİM açık mı kapalı mı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title