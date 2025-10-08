Konya'da 75 Bin Kişi Katil İsrail'in Gazze Soykırımına Karşı Vicdanın Sesi Oldu

Konya caddelerindeki tarihi eylemde vatandaşlar Gazze'deki katliamlarda şehit düşen bebeklerin ve çocuklarının isimlerinin yazılı olduğu dövizler ile Filistin ve Gazze'ye destek pankartları taşıdı. Caddelerdeki ışıkların kapatıldığı yürüyüş boyunca savaş sesleri simüle edilerek katılımcılar, Gazze halkının yaşadığı korku ve çaresizliği daha derinden hissetti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme Konya olarak güçlü bir ses verdiklerini ifade ederek, "Konya, ilk günden itibaren Gazze'ye karşı duruşunu göstermiş Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi. İsrail'in zulmünü buradan bir kez daha lanetliyoruz. Konya yine kendine yakışanı yaptı. Tüm Konyalılara gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum" dedi.

İsrail rejiminin Filistin'deki soykırımının yıl dönümünde on binlerce Konyalı, Gazze'de yaşanan insanlık dramını dünyaya haykırmak için Konya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda caddeleri doldurdu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana kadın, çocuk, yaşlı, hasta demeden Filistin halkına yönelik saldırılarının ve Gazze halkının direnişinin yıl dönümünde Konya, bir kez daha vicdanın sesi oldu. 7'den 70'e her yaştan 75 bin Konyalı, Kılıçarslan Meydanı'ndan Mevlana Meydanı'na kadar sessiz bir yürüyüş ve oturma eylemi yaptı.

Konya caddelerindeki tarihi eylemde vatandaşlar ellerinde Gazze'deki katliamlarda şehit düşen bebeklerin ve çocukların isimlerinin yazılı olduğu dövizler ile Filistin ve Gazze'ye destek pankartları taşıdı.

YÜRÜYÜŞ BOYUNCA SAVAŞ SESLERİ SİMÜLE EDİLEREK GAZZELİLERİN YAŞADIĞI ÇARESİZLİK HİSSEDİLDİ

Yürüyüş boyunca yüksek sesle savaş sesleri simüle edilerek katılımcılar, Gazze halkının yaşadığı korku ve çaresizliği daha derinden hissetti. Ayrıca şehrin kalbi sayılan yürüyüş güzergâhında sokak aydınlatmaları kapatıldı; Taş Bina, Alâeddin Camii, Darülmülk Müzesi, Mevlana Türbesi ve cadde üzerindeki yapılar kırmızı ışıklarla aydınlatılarak Filistin'deki zulüm görsel bir hafızaya dönüştürüldü.

Mevlana Meydanı'nda tamamlanan yürüyüş ve devamındaki oturma eylemi İl Müftüsü Ali Öge'nin yaptığı dua ve on binlerin bu duaya gönülden amin demesiyle sona erdi.

PROTOKOL KONYALILARIN SESSİZ ÇIĞLIĞINA DESTEK VERDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Konya'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eyleme katılarak Konyalıların sessiz çığlığına destek oldu.

"KONYA İLK GÜNDEN İTİBAREN GAZZE'YE KARŞI DURUŞUNU GÖSTERMİŞTİR"

Eylem sonrası duygularını paylaşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iki yıldır İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme Konya olarak güçlü bir ses verdiklerini ifade ederek, çağrılarına cevap vererek meydanları dolduran tüm Konyalılara teşekkür etti.

Gazze'deki mazlumların acılarını paylaştıklarını kaydeden Başkan Altay, "Rabbimden mübarek bir fetih nasip etmesi için dua ediyoruz. Konya ilk günden itibaren Gazze'ye karşı duruşunu göstermiş Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi. Bugün de belediye başkanlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz, çalışanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, 7'den 70'e tüm Konyalılar Kılıçarslan Meydanı'nda başlayarak Mevlana Meydanı'na kadar bir yürüyüş gerçekleştirdik. 7 dakikalık bir oturma eyleminden sonra İl Müftümüzün duasıyla programımızı sonlandırmış olduk. Gazze'deki ateşkesin bir an önce sağlanmasını ve Gazze'deki kardeşlerimizin feraha kavuşmasını temenni ediyorum. İsrail'in zulmünü buradan bir kez daha lanetliyoruz. Konya yine kendine yakışanı yaptı. Ben tekrar tüm Konyalılara gösterdikleri hassasiyet için tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"VİCDANLARIN ŞEHRİ KONYA, BİR BİRLİKTELİĞİ DAHA GÖSTERDİ"

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Bugün kadim şehir, vicdanların şehri, hissiyatın şehri, inancın şehri Konya, bir birlikteliği daha burada gösterdi. Her türlü siyasi düşünceden ari, her türlü inançtan ari herkesin vicdanının sesini dinleyerek buraya katıldığını görüyoruz. Dünyada vicdanlar bir oldu, Filistin'e destek konusunda toplantılar yapılıyor. İnşallah bundan sonra da bu tür organizasyonlara devam edecektir, Filistin'in kurtuluşuna da vesile olacaktır diyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza organizasyon için canı gönülden teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

"GAZZE'DEKİ ZULMÜN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da "Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın önderliğinde, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Mevlana Meydanı'nda Gazze'deki vatandaşlarımızın yanında olmak için bir araya geldik. Gazze'deki zulmün bir an önce bitmesini istiyoruz. Konya burada bir ve birlikte tek vücut halinde gerçekten sokaklara doldu taştı. Gazze'deki kardeşlerimiz için dualar ettik. Bütün dualarımız Gazze'deki vatandaşlarımız için. Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnşallah en yakın zamanda bu işler bitecek" diye konuştu.