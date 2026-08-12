Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış!

Şarkıcı Mehtap Yılmaz, pandemi döneminde yaşadığı zor günlere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hastanede tedavi gördüğü sırada hem sağlık sorunlarıyla hem de maddi sıkıntılarla uğraştığını anlatan Yılmaz, o dönemde kendisine destek olan ismi de paylaştı.

Yılmaz, pandemi nedeniyle şartların daha da zorlaştığını belirterek hastane masraflarını nasıl karşılayacağını düşündüğü günleri anlattı. Şarkıcı, “O ara hastane masraflarını nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Bir de pandemi dönemine denk geliyor. Acayip tersoyum, para da yok, hiçbir şey yok” sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

“BU VİDEO BURADA HATIRA KALSIN”

Yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşayan Mehtap Yılmaz, kendisine o dönemde kimlerin destek olduğunu açıklamadan önce dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yılmaz, “Kim vardı biliyor musunuz yanımda? Bu video burada hatıra kalsın. Belki ölürüm, belki kalırım” diyerek yaşadığı sürecin kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Mehtap Yılmaz’ın bahsettiği kişinin rapçi Eypio olduğu ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, Eypio’dan bahsederken kendisini “Canım dostum, sevgili arkadaşım” sözleriyle tanımladı.

Eypio’nun hastane sürecinde kendisini yalnız bırakmadığını söyleyen Yılmaz, rapçinin hastaneye gelerek kendisiyle ilgilendiğini belirtti. Yılmaz, “Sevgili Eypio geldi, beni hastaneden çıkarttı” diyerek o günlerde yaşananları anlattı.

HASTANE MASRAFLARINI EYPIO KARŞILAMIŞ

Mehtap Yılmaz’ın açıklamasında en dikkat çeken detay ise hastane masrafları oldu. Maddi olarak zor durumda olduğu dönemde tedavi ücretini nasıl karşılayacağını düşündüğünü söyleyen Yılmaz, masrafları Eypio’nun ödediğini açıkladı.

Yılmaz, “Parasını ödedi hastanenin. Hatta arabaya kadar gönderdi” sözleriyle Eypio’nun kendisine yaptığı yardımı anlattı.

Ünlü rapçinin kendisine yalnızca hastane sürecinde değil, sonrasında da destek olduğunu söyleyen Yılmaz, Eypio’nun kendisine, “Canım kardeşim, bir ihtiyacın, başka bir ihtiyacın varsa bunların hepsi emrinde” dediğini aktardı.

Eypio’nun yıllar önce yaptığı bu desteği anlatan Mehtap Yılmaz, müzik dünyasında böylesine vefalı dostlukların da bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, Eypio’ya teşekkür ederek sözlerini, “Helal olsun canım kardeşim benim. Canım dostum, canım arkadaşım. Rabbim her zaman işini gücünü rast getirsin” ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: Haberler.com