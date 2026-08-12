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Ağızlıksız pitbull kediyi parçaladı! Sahibi "polisi aramayın" diye yalvardı

Ağızlıksız pitbull kediyi parçaladı! Sahibi 'polisi aramayın' diye yalvardı
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Adana'da sahibinin ağızlıksız dolaştırdığı Pitbull cinsi köpek, sokaktaki kediyi parçalayıp telef etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken köpeğin sahibi kadının, vatandaşlara "Polisi aramayın" diye yalvarması dikkat çekti.

Adana'nın Çukurova ilçesinde sahibinin  ağızlıksız dolaştırdığı Pitbull cinsi köpek sokaktaki kediye birden saldırdı. Köpeğin sahibi kadın köpeği durdurmaya çalışsada başarılı olamadı. Köpek kediyi paramparça ederken, sahibi yardıma gelen vatandaşlara "Polisi aramayın" diye yalvardı. 

BİRDEN KEDİYE SALDIRDI

Olay, sabah saatlerinde Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahibinin sokakta ağızlıksız dolaştırdığı Pitbull cinsi köpek, yanından geçen kediye aniden saldırdı.

KEDİYİ PARAMPARÇA ETTİ

Saldırı üzerine köpeğin sahibi kadın, müdahale ederek köpeğini engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Pitbull'un saldırısına uğrayan kedi, köpeğin darbeleriyle olay yerinde parçalanarak telef oldu.

"POLİSİ ARAMAYIN" 

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle köpek  sakinleştirildi. Olayın ardından vatandaşların emniyet güçlerine haber vermek istemesi üzerine köpeğin sahibi kadın panikledi. Vatandaşlara "Polisi aramayın" diye yalvaran kadın, yaşanan arbedenin ardından köpeğini de alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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